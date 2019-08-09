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آباءُ وأمهات سبّاحين يؤسسون جمعية في خريبكة

آباءُ وأمهات سبّاحين يؤسسون جمعية في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الجمعة 09 غشت 2019 - 07:40

تعزز المشهد الجمعوي والرياضي بخريبكة بتأسيس جمعية جديدة اختير لها اسم "جمعية آباء وأمهات السباحين والسباحات بخريبكة"، فيما جرى انتخاب حسن نور الدين لرئاسة مكتب الجمعية.

وتهدف الجمعية المذكورة إلى "القيام بأنشطة موازية رياضية وثقافية واجتماعية"، و"عقد شراكات مع كل المهتمين بالسباحة من وزارة وجامعة ومجتمع مدني ومجالس منتخبة"، و"بعث روح جديدة للسباحة المحلية والجهوية عبر تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية الهدف منها الارتقاء بالسباحة وتحسين أداء السباحين والسباحات".

وجاء ضمن أهداف الجمعية أيضا "الاحتفاء ومواكبة السباحين والسباحات المتفوقين دراسيا ورياضيا، والتنسيق مع الأندية الرياضية إقليميا وجهويا ووطنيا"، و"إحداث فضاء للحوار والتواصل والتعاون مع كل المتدخلين"، و"تفعيل شراكات في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، و"تفعيل وعقد شراكات وطنية ودولية".

وإلى جانب رئيس جمعية آباء وأمهات السباحين والسباحات بخريبكة، تشكّل المكتب من محمد صفوان نائبا أول للرئيس، وأمينة بيبش نائبة ثانية، وفاطمة الشرايبي كاتبة عامة، وجواد زوبير نائبا لها، وعزيز حيطام أمينا للمال، وليلى العلّام نائبة له، إضافة إلى المستشاريْن عبد النبي العباري وعبد الله أزكمو.

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