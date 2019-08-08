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الرئيسية | جهات | تجار يحتجون ضد تدبير إصلاح "مارشي سنطرال"

تجار يحتجون ضد تدبير إصلاح "مارشي سنطرال"

تجار يحتجون ضد تدبير إصلاح "مارشي سنطرال"
هسبريس من الدار البيضاء (صور: محمد اكريمي)
الخميس 08 غشت 2019 - 19:35

تراجع ممثلو المقاولات الراغبة في التنافس على صفقة ترميم "مارشي سنطرال" وسط العاصمة الاقتصادية، التي أطلقتها شركة "الدار البيضاء للخدمات"، عن زيارة السوق التي كانت مقررة الأربعاء، بعدما ورد إلى علمهم عزم التجار تنظيم احتجاج بالمناسبة.

ولَم تُقْدم شركة التنمية المحلية، رفقة ممثلي المقاولات المتنافسة على الصفقة، على زيارة السوق المذكور، تفاديا لأي اصطدام مع التجار الغاضبين من خطوة مجلس مدينة الدار البيضاء، في غياب إشراكهم في أية إصلاحات سيعرفها "مارشي سنطرال".

عبد الإله عكوري، رئيس جمعية تجار "مارشي سنطرال" للتنمية المستدامة، أكد أنهم كتجار تلقوا خبر زيارة لجنة من شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات من خلال طلب العروض الذي أطلقته لترميم السوق، غير أنه استهجن طريقة تدبير الملف.

وشدد المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الهيكلة التي ترغب الشركة في القيام بها للسوق "لا نعرف عنها شيئا، ولا نوعية الإصلاح التي سيتم القيام بها، ولا المدة الخاصة بذلك".

وطالب رئيس الجمعية الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس الدار البيضاء، بالجلوس إلى طاولة الحوار للاستماع إلى مشاكل التجار والإنصات إليهم قبل الشروع في إصلاح السوق.

من جهتها، نفت تاجرة بالسوق المذكور أن يكون التجار ضد الإصلاح، وقالت: "نريد منهم أن يجلسوا إلى طاولة الحوار، وأن لا يتم إغلاق المحلات لغرض الإصلاح لمدة طويلة، فنحن نعيش من هذه المحلات وتعيش معنا العشرات من الأسر".

وطالبت المتحدثة الجهات الوصية، في حالة الشروع في الإصلاح، "أن يتم بشكل تدريجي، فنحن لا يمكننا أن نعيش في حالة إغلاق المحلات، لأنها مورد رزقنا الوحيد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الخميس 08 غشت 2019 - 20:13
هدا يشبه كارين سنترال ...شوهة...مقابل مع أقبح مكان في مدينة الدار البيضاء فندق لينكولن العاهة المستدامة...الغريب أن أصحاب الوكالات يبرمجون رحلات للسياح الأجانب للوقوف على هده الكارثة البيئية. ترجل 200 م و ستجد أكبر غلطة معمارية في تاريخ المدينة إلا وهو ملعب بمبارك الدي بني مند أكثر من 20 سنة و شبه مقفول لأن المدرجات الاسمنية الباهظة الثمن خطر على للمتفرجين و المسؤولون اللصوص الي ماشاف حاجة...يلاه تابعين البارات و لا كاين شي تبزنيس والدريات. أما الفراشة و المتسولين و الأوساخ عدد ولا حرج. زرت مرة مدينة باريس فتفاجات بأن وجدت ان نفس البنايات الموجودة في شارع محمد الخامس ارديكو موجودة لكن مصونة كتحفة ويعلمون كم عدد السياح الدي يزور باريس. وراء المارشي تجد فضيحة اخرى اعادة بناء طريق بشارع الجيش الملكي في تماطل ..و اكتئاب شديد و حضرة تغمرك... اتساءل هل هناك فعلا مجلس للمدينة...و من يمثل ومادا يفعل. صراحة لم احتمل هدا الثلوت و قمت بتغير مكان سكناي من دالك المكان الى خارج المدينة.
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