حملة تعتني بحلاقة ونظافة متشردين في بيوكرى‎

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

بصمت فدرالية جمعيات أحياء التوامة بمدينة بيوكرى، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني وفدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ومسجد التقوى، على حملة تطوعية إنسانية لفائدة المتشردين، تضمنت عمليات الاستحمام والحلاقة، وتوزيع الملابس، إلى جانب وجبات غذائية.

محمد أمين، عن اللجنة المنظمة، قال في تصريح لهسبريس إن "هذه الحملة تدخل نسختها السادسة، وقد استهدفت تقديم خدمات إلى 15 شخصا من الذين يعيشون حياة التشرد أو يعانون من أمراض عقلية بمدينة بيوكرى، كالاستحمام والحلاقة وتقليم الأظافر وتوزيع الملابس".

وأضاف المتحدّث ذاته أن هذه الخطوة التطوعية "تكتسي بعدا تضامنيا وتعد التفاتة من المنظمين إلى هذه الشريحة من المواطنين، وقد مكّنت كذلك من توفير جملة من المعطيات حولهم يمكن استغلالها فيما بعد لتتبع حالاتهم الاجتماعية والمرضية، ونروم من ورائها بلورة برنامج عمل من أجل النهوض بهذه الفئة على المستوى الإقليمي".