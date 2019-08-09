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الرئيسية | جهات | فعاليات تنتقد "تجاوزات" مهنيّي النّقل في المضيق

فعاليات تنتقد "تجاوزات" مهنيّي النّقل في المضيق

فعاليات تنتقد "تجاوزات" مهنيّي النّقل في المضيق
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 09 غشت 2019 - 09:16

طالبت فعاليات سياسيّة ومدنيّة بالمضيق سلطات المدينة بالتّدخل من أجل وضع حدّ لتجاوزات عدد من سائقي سيّارات الأجرة الصّنف الكبير، واصفة إيّاها بـ"الممارسات المخالفة للقانون، المتمثّلة في ابتزاز المواطنين بكلّ الطّرق"، بتعبير بيان صادر عن هذه الفعاليات.

ودعا البيان، توصّلت هسبريس بنسخة منه، السّلطات المختصّة إلى "وضع لوحات ثابتة تحدّد الثّمن القانونيّ، ونسبة الزّيادة وفترة تطبيقها، ومراقبة حركة النّقل انطلاقا من مواقف سيّارات الأجرة لحثّ السّيّارات المتواجدة بها على نقل المواطنين، واتّخاذ التّدابير اللّازمة في حقّ المخالفين، وذلك حفاظا على المصلحة العامّة للمواطنين والمواطنات، وصيانة سمعة المدينة باعتبارها واجهة سياحيّة".

البيان ذاته اتّهم سائقي سيّارات الأجرة بالمضيق باستغلال فترات الذّروة للتّنحّي في المواقف المخصّصة لهم، غير عابئين بالاكتظاظ الكبير الذي تشهده في تلك الفترة، وذلك بهدف إجبار المواطنين على "الدّخول معهم في مساومات على أجرة النّقل، تُجاوز ما هو محدّد بكثير"، وفق نصّ البيان.

وقال عبد السّلام الحرّاق، رئيس جمعيّة أرباب وسائقي سيّارات الأجرة بالمضيق، في تصريح لهسبريس، ردّا على ما ورد في البيان، إنّ "كلّ القطاعات تزيد في سعر خدماتها بالصّيف، دون أن يحرّك المجتمع المدنيّ ساكنا، فيما ترفع المقاهي أثمنتها إلى الضّعف ولا أحد يحتجّ عليها رغم عدم قانونيّة تلك الزّيادات، لكنّه (المجتمع المدني) يحتجّ على من يوفّر خدمة نقل آمن مقابل دراهم معدودة".

وعن أسباب هذه الزّيادة، أوضح الحرّاق أنّ قطاع سيّارات الأجرة لا يعرف أيّة تعريفة قانونيّة كما يردّد البعض، "فآخر تعريفة تمّ الاتّفاق عليها مع العمالة تعود إلى سنة 2007، وهي التي تضمّنت زيادة بنسبة 50 في المائة ليلا، وكانت مجرّد اجتهاد من الأخيرة خلال فترة اليعقوبي، ما لا يسمح بالقول بأنّها تعريفة قانونيّة".

واعتبر المتحدّث أنّ التّعريفة المعمول بها حاليا "لم تعد تناسب ظروف العمل، خاصّة بالصّيف، نظرا للارتفاع الذي شهده الغازوال في السّنوات الأخيرة، ولكون حركة السّير صيفا تعرف ازدحاما كبيرا على مستوى الطّرق، ما يجعل السّائق يقطع المسافة المعتادة في وقت زمنيّ أطول"، مضيفا أنّ "تلك الزّيادات يضيفها بعض السّائقين خلال فترات الذّروة التي تعرف تباطؤ حركة السيّر"، مشيرا إلى أنّها "الفترة التي تعرف إقبالا، عكس الفترة الصّباحيّة الّتي تعرف ركودا تامّا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - abdeslam الجمعة 09 غشت 2019 - 09:32
التقل السري هو الحل كما هو مفعل في طنجة. موالين الطاكسيات كانوا عيقوا حتى ربوهم بالنقل السري
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3
2 - حنضلة الجمعة 09 غشت 2019 - 10:05
هاد الظاهرة كتشمل جميع الجهة الشمالية الجشع عند أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وبحال هاد التصرفات كتشجع مرتادي الشواطئ الشمالية على التوجه نحو النقل السري كما أن الجشع وارتفاع الأسعار وعدم المراقبة يضر ضررا بالغا بالسياحة في المغرب
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1
3 - مواطن مغربي من البيضاء الجمعة 09 غشت 2019 - 10:06
كلما جاء ذكر الطاكسيات اتاسف لحال العاصمة الاقتصادية كيف هو حالهم بها لا قانون ينظمهم ولا عقوبات زجرية تردعهم..تجمعهم في أماكن غير مرخصة لهم عرقلة للسير واحتلال رصيف الراجلين وتوقيف سياراتهم وسط الحدائق وأمام ابواب المساجد والمدارس..وأي مكان وقفوا به يصبح مزبلة ناهيك عن سفاهتهم في الكلام..أما الطاكسيات الصغيرة فقد صاروا هم من يختاروا الوجهة لا الزبون. اتمنى أن تقع معجزة وتطبق في الدار البيضاء فكرة الوالي السابق بن هيمة بإحداث الميني بيس والغاء كل الوسائل الأخرى ومنها تلك الطاكسيات
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