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"الكزار ديالي" .. حملة تؤهل جزاري العيد بورزازات

"الكزار ديالي" .. حملة تؤهل جزاري العيد بورزازات
هسبريس من ورزازات
الجمعة 09 غشت 2019 - 10:17

أطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بمدينة ورزازات، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وجمعية "إنصاف لحماية وتوجيه المستهلك"، الخميس، مبادرة "الكزار ديالي"، التي تهدف إلى تكوين الجزارين لتهييء ذبيحة العيد بمعايير صحية وسليمة.

وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، إلى تقديم النصائح الصحية الخاصة بذبيحة عيد الأضحى للجزارين وعموم المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بعمليات الشراء والاعتناء والذبح والفحص المتعلقة بالذبيحة، وكذا حفظ لحومها، من أجل تفادي وقوع أي مشاكل.

عادل سكاك، رئيس المصلحة البيطرية لـ"أونسا" بورزازات، أوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تكوين الجزارين، الذين يقومون بذبح الأضاحي وإعدادها، وتزويدهم بزي موحد، ليعرف المواطنون أنهم استفادوا من التكوين، مشيرا إلى أن عدد الجزارين الذين استفادوا من الحملة تجاوز 46 جزارا.

وأضاف المسؤول البيطري ذاته، في تصريح لهسبريس، أن النصائح المقدمة للمستفيدين من هذه الحملة التحسيسية، تبدأ من عملية شراء العيد، مشيرا إلى أن "المواطن عليه أن يشتري الأضحية من الأماكن المعروفة والمخصصة لهذه الغاية، وكذا الاعتناء بالذبيحة بعد شرائها، من خلال وضعها في مكان آمن لا يشكل خطرا عليها أو على محيطها (الأطفال)، وذبح الأضحية، وفحص أعضائها".

وأوضح سكاك أن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية وضع رهن إشارة المواطنين مجموعة من أرقام الهواتف من أجل الاتصال بمصالحه في أي استشارة، مشيرا إلى أن على المواطنين التواصل مع المصالح البيطرية لتفدي وقوع مشاكل التعفنات في اللحوم.

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