24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. ضحايا هجوم نيوزيلندا يلتمسون السكينة في مكة (5.00)

  2. وفد عن السلطة القضائية يشارك في تدريب بالصين‎ (5.00)

  3. بوتين يكمل 20 سنة حاكما لروسيا .. ليبرالي محافظ وسلطان شرس (5.00)

  4. أزمة النقل تستفحل بالرباط .. و"الكيران" تحوّل العاصمة إلى "قامْرة" (5.00)

  5. "القامرة" قبل الأضحى .. التسعيرة مستقرة و"البُراق" يُخفف الاكتظاظ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | لهيب أسعار سوق الأضاحي بالرباط يُفسد فرحة العيد على البسطاء

لهيب أسعار سوق الأضاحي بالرباط يُفسد فرحة العيد على البسطاء

لهيب أسعار سوق الأضاحي بالرباط يُفسد فرحة العيد على البسطاء
أمال العتاق من الرباط (صور: منير امحيمدات | فيديو: محمد كومية)
الجمعة 09 غشت 2019 - 13:00

أيّام قليلة تفصل المغاربة عن عيد الأضحى، لذا يتوجّه العديد منهم إلى مختلف الأسواق من أجل اقتناء أضحية العيد كما تفرض الشريعة الإسلامية. وككُلّ عام، يتوجّه بعض ساكنة العاصمة الرباط إلى حيّ النهضة حيث يوجد سوق الخرفان؛ إلاّ أنّ غلاء الأكباش هذه السنة أفسد فرحة الكثير من المواطنين، إذ عبّرت فئة عريضة منهم عن عدم مقدرتها على الوفاء بالتكلفة المرتفعة ﻷضحية في حجم مناسب.

وتتراوح أسعار الأضاحي بين 1780 درهما بالنسبة إلى كبش من الحجم المتوسط، وما يفوق 3000 درهم في أغلب الأحيان بالنسبة إلى كبش من الحجم الكبير، وفقا لما عاينته جريدة هسبريس الالكترونية في جولة قامت بها، يوم الخميس، بسوق الأكباش بسوق حيّ النهضة.

"المواطن الضعيف يعاني كثيرا بهذا البلد. فالأثمنة جدّ مرتفعة، ولا قدرة لنا على شراء أضحية العيد"، هكذا عبّر محمّد، الذي يُعيل أسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد، عن استيائه الكبير من الأسعار المرتفعة للأكباش خلال هذه السنة.

ما قاله محمّد يتطابق إلى حدّ كبير مع مختلف التصريحات التي استقتها هسبريس من المواطنين المغاربة، الذين عبّروا عن أملهم في أن تعرف أسعار الأضاحي فيما تبقى من أيّام قبل العيد انخفاضا ملموسا لتتمكن الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من اقتناء الأضحية.

في المُقابل، أكّد مُعظم "الكسّابة"، في تصريحات متطابقة، أنّ "الأسعار مناسبة بالنّظر إلى مجموعة من العوامل؛ يأتي على رأسها ضُعف التساقطات المطرية التي أدّت إلى ارتفاع أسعار العلف"، مشيرين إلى أنّ "هناك ضعفا كبيرا في الإقبال على شراء الأكباش مقارنة بالسنة الماضية، بالرغم من تبقِّي أيّام معدودات على يوم العيد".

ويشتكي العديد من باعة الأكباش بسوق حي النهضة من أسعار "الصّنك" المسعورة، وهو المبلغ المالي الذي يدفعونه للجباة من أجل عرض سلعهم، مقرّين بأنه "أحد الأسباب الرّئيسية في ارتفاع الأثمان".

واتهم الباعة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، "جماعة الرباط بإلزامهم بأداء 50 درهما يوميّا مُقابل إدخال الكبش الواحد إلى باحة البيع والشراء"، مشيرين إلى أنّ مثل هذه المعاملة "تُفاقم معاناة الباعة والمشترين معا، وتزيد من ارتفاع أسعار الأكباش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - العرايشي الجمعة 09 غشت 2019 - 13:22
اش اداهم .عيد الاضحى متجاوز منذ قرون مع الاسف المسلمون يتشبثون بالقشور والمضاهر ويتناقضون في كل امورهم حيث ان الاغلبية لا تبالي بالفراءض وتغش وتكذب وتسرق وتقتل بعضهم البعض وتتميز بسوء المعاملة واخلاق سيءة وجهل مدقع وتخلف كبير .بالدارجة حيو فيهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - صابر الجمعة 09 غشت 2019 - 13:23
العيد سنة من استطاع القيام بها فهو اذى شعيرة ومن لم يستطع فليتق الله ولا يكلف نفسه . وعلى الذين انعم الله عليهم ان يتكفلوا بمن لم يستطع شراء الاضحية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - العلمی الجمعة 09 غشت 2019 - 13:29
العید۔هو۔مظهر۔من۔مضاهر۔التخلف۔التی۔ابتلینا۔بها۔من۔الشرق۔کان۔العید۔یکون۔عیدا۔لو۔ان۔السعودیه۔ارسلت۔اضحیه۔للفقراء۔او۔ارسلت۔السماء۔کبشا۔للفقراء۔الاحصاءیات۔تقول۔ان۔المغرب۔یوجد۔فیه٨۔ملیون۔فقیر۔العید۔اصبح۔معاناه۔لشریحه۔کبیره۔منهم۔کان۔ممکن۔استبدال۔الخروف۔ببضع۔کلغرامات۔من۔اللحم۔و۔یتم۔تسمیه۔العید۔بعید۔الشواء۔و۔کفانا۔شر۔القتال۔مع۔الجیب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
4 - سوق تمارة الجمعة 09 غشت 2019 - 13:41
امس ذهبت لسوق الغنم بتمارة . الاسعار نوعا ما معتدلة و في المتناول. اللهم اذا صعد الكسابة يومه الجمعة للجبل على اعتبار ان الزبائن سوف يهرعون للشراء خصوصا اصحاب الشقق الذين لا يملكون اماكن لإيواء الأضاحي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.