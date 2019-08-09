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كُتّاب وآراء
جماعة الناظور تعقد دورة استثنائية بسبب الأزبال
وافق سليمان حوليش، رئيس جماعة الناظور، على طلب تقدم به سبعة عشر مستشارا لعقد دورة استثنائية لمناقشة الانتشار المهول للأزبال بالمدينة والبحث عن حلول للوضع الذي تعاني منه الساكنة.
وأورد الأعضاء في الطلب، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن انتشار الأزبال بالمدينة ترتبت عنه نتائج سلبية خطيرة على مستوى الصحة والبيئة والحركة التجارية والاقتصادية والسياحية.
وشدد الموقعون على الطلب، الذي وجّهت نسخة منه للعامل قصد الإخبار، بعقد دورة استثنائية لمناقشة أصل المشكل ومحاولة معالجته جماعة حفاظا على سمعة المدينة وساكنتها، وصيانة للبيئة وصحة الوافدين.
وتعيش مدينة الناظور، منذ أسابيع، على وقع الانتشار المهول للنفايات المنزلية بجميع الأحياء؛ وهو ما أثار غضب الساكنة التي خرجت في احتجاجات بأحياء المدينة، في حين فعّل نشطاء مدنيون مبادرات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم.