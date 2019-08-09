24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. ضحايا هجوم نيوزيلندا يلتمسون السكينة في مكة (5.00)

  2. وفد عن السلطة القضائية يشارك في تدريب بالصين‎ (5.00)

  3. بوتين يكمل 20 سنة حاكما لروسيا .. ليبرالي محافظ وسلطان شرس (5.00)

  4. أزمة النقل تستفحل بالرباط .. و"الكيران" تحوّل العاصمة إلى "قامْرة" (5.00)

  5. "القامرة" قبل الأضحى .. التسعيرة مستقرة و"البُراق" يُخفف الاكتظاظ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جماعة الناظور تعقد دورة استثنائية بسبب الأزبال

جماعة الناظور تعقد دورة استثنائية بسبب الأزبال

جماعة الناظور تعقد دورة استثنائية بسبب الأزبال
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 غشت 2019 - 12:46

وافق سليمان حوليش، رئيس جماعة الناظور، على طلب تقدم به سبعة عشر مستشارا لعقد دورة استثنائية لمناقشة الانتشار المهول للأزبال بالمدينة والبحث عن حلول للوضع الذي تعاني منه الساكنة.

وأورد الأعضاء في الطلب، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن انتشار الأزبال بالمدينة ترتبت عنه نتائج سلبية خطيرة على مستوى الصحة والبيئة والحركة التجارية والاقتصادية والسياحية.

وشدد الموقعون على الطلب، الذي وجّهت نسخة منه للعامل قصد الإخبار، بعقد دورة استثنائية لمناقشة أصل المشكل ومحاولة معالجته جماعة حفاظا على سمعة المدينة وساكنتها، وصيانة للبيئة وصحة الوافدين.

وتعيش مدينة الناظور، منذ أسابيع، على وقع الانتشار المهول للنفايات المنزلية بجميع الأحياء؛ وهو ما أثار غضب الساكنة التي خرجت في احتجاجات بأحياء المدينة، في حين فعّل نشطاء مدنيون مبادرات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.