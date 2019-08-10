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هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 10 غشت 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد والمنطقة الشرقية ومحليا بالسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وستظهر سحب غير مستقرة حيث ستكون محملة بقطرات أ وبزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس ومن المحتمل أن تمتد إلى المنطقة الشرقية السايس والريف.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بشمال ووسط البلاد مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محتملة وقليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة ، فضلا عن هبوب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بينما ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، وبغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والمنطقة الشرقية والسهول المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 28 و33 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بمرتفعات الأطلس، وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 30 و35 درجة بالساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية - الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما ستكون ما بين 40 و45 بوادي ملوية، والجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وسيدي إفني وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

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