الحسيمة تفتح مجزرة "بوكيدارن" في عيد الأضحى

هسبريس من الرباط

على غرار عدد من المدن المغربية، أعلنت مجموعة الجماعات نكور-غيس بالحسيمة عن فتح المجزرة العصرية الجماعية أمام المواطنين لذبح أضاحي العيد.

وقالت المجموعة، في إعلان لها، إن المجزرة الجماعية، المتواجدة بتراب جماعة أيت يوسف وعلي "بوكيدارن"، ستفتح أبوابها مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى، مشددة على أن عملية الذبح والسلخ ستكون تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبأسعار معقولة.

وقد لجأت عدد من الجماعات الترابية بالمغرب إلى فتح المجازر البلدية في وجه العموم لذبح وسلخ أضحية العيد، وذلك للتقليل من انتشار النفايات وتوفير ظروف صحية.