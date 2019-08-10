جماعة وزان تفتح "الكورنة" يوم العيد بالمجان

هسبريس من وزان

قال عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لوزان، إن فضاء المجزرة البلدية سيكون مفتوحا في وجه عموم المواطنين لذبح أضاحي العيد بالمجان.

وأورد المسؤول الجماعي ذاته، في إعلان موجه إلى عموم ساكنة المدينة، أن "المجزرة الجماعية" ستفتح أبوابها مباشرة بعد أداء صلاة عيد الأضحى لعموم سكان المدينة الذين لا يتوفرون على فضاء كاف للقيام بعملية الذبح، والذين يرغبون في نحر أضاحيهم بفضاء "الكورنة"، موضحا أن "على الراغبين في الاستفادة من المرفق العمومي اصطحاب جزار خاص".