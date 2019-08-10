24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/08/2019
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:42
|13:38
|17:16
|20:24
|21:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- منى تحتضن أكبر تجمّع للخيام بالعالم .. "ذنب مغفور وحج مبرور"
- مسجد نمرة .. مَعلم ديني بارز يرتبط بحجة الوداع
- أفواج الحجيج تنطلق إلى "مشعر عرفات" في مشهد إيماني عظيم
- دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية
- دراسة: البشر سكنوا أعالي جبال أثيوبيا خلال العصر الجليدي
عادل: الريع يضُعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر (5.00)
11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش .. "عابر في إبداع خالد" (5.00)
- فاعلون يحذرون من مخاطر محدقة بالعربية ويرفضون "مدّ الفرنكفونية" - (86)
- "أبو حمزة" .. مغربي من هولندا يوزع الأكباش على معوزي المحمدية - (71)
- عسكري جزائري يرهن فتح الحدود مع المغرب بحل "نزاع الصحراء" - (68)
- سفير بلجيكا ينشُد التعقل بعد تهديد "قطع رؤوس" متطوعات أجنبيات - (66)
- الخطوط الجوية الأمريكية تدخل إفريقيا عبر خطّ مباشر إلى المغرب - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جماعة وزان تفتح "الكورنة" يوم العيد بالمجان
السبت 10 غشت 2019 - 11:03
قال عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لوزان، إن فضاء المجزرة البلدية سيكون مفتوحا في وجه عموم المواطنين لذبح أضاحي العيد بالمجان.
وأورد المسؤول الجماعي ذاته، في إعلان موجه إلى عموم ساكنة المدينة، أن "المجزرة الجماعية" ستفتح أبوابها مباشرة بعد أداء صلاة عيد الأضحى لعموم سكان المدينة الذين لا يتوفرون على فضاء كاف للقيام بعملية الذبح، والذين يرغبون في نحر أضاحيهم بفضاء "الكورنة"، موضحا أن "على الراغبين في الاستفادة من المرفق العمومي اصطحاب جزار خاص".