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الحناء تزين أيادي معتقلات السجن المحلي بوزان

الحناء تزين أيادي معتقلات السجن المحلي بوزان
هسبريس من وزان
السبت 10 غشت 2019 - 07:30

تواصل المؤسسة السجنية بوزان البصم على أنشطة اجتماعية لفائدة نزيلاتها، حيث دعتهن إلى حفل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

النشاط نظم بشراكة بين المجلس العلمي المحلي وإدارة السجن المحلي بالمدينة ذاتها، بهدف إدخال البهجة على قلوب النزيلات وتقاسم لحظات من المتعة مع هاته الشريحة المجتمعية الهشة، في إطار أنسنة ظروف الاعتقال.

وحرصت إحدى النساء على تزيين أكف المعتقلات بالنقوش، وتخضيب أيادي بعضهن بالحناء، استعدادا لاستقبال العيد في ظروف شبيهة إلى حد ما بتلك التي يقضينها في بيوتهن، مما خلق تفاعلا إيجابيا وأثرا حسنا لدى النزيلات، اللواتي عبرن عن امتنانهن لإدارة السجن ولموظفيها عن هذه البادرة.

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