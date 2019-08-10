24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/08/2019
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:42
|13:38
|17:16
|20:24
|21:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- منى تحتضن أكبر تجمّع للخيام بالعالم .. "ذنب مغفور وحج مبرور"
- مسجد نمرة .. مَعلم ديني بارز يرتبط بحجة الوداع
- أفواج الحجيج تنطلق إلى "مشعر عرفات" في مشهد إيماني عظيم
- دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية
- دراسة: البشر سكنوا أعالي جبال أثيوبيا خلال العصر الجليدي
عادل: الريع يضُعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر (5.00)
11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش .. "عابر في إبداع خالد" (5.00)
تهديد الجفاف للجنوب الشرقي بالمملكة يجدّد مطلب بناء السدود (5.00)
- فاعلون يحذرون من مخاطر محدقة بالعربية ويرفضون "مدّ الفرنكفونية" - (97)
- عسكري جزائري يرهن فتح الحدود مع المغرب بحل "نزاع الصحراء" - (69)
- سفير بلجيكا ينشُد التعقل بعد تهديد "قطع رؤوس" متطوعات أجنبيات - (67)
- مغاربة يفضلون قضاء "الأضحى" في السفر بالخارج وترفيه الصيف - (37)
- اكتشاف علمي جديد يُمكّن من استعمال فحم جرادة في تخزين الطاقة - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جماعة الناظور تفتح المجزرة البلدية مجانا في العيد
السبت 10 غشت 2019 - 13:27
أعلنت جماعة الناظور عن فتح المجزرة البلدية، الكائنة بحي أصبانا، رهن إشارة العموم لذبح وسلخ الأضحية مباشرة بعد صلاة العيد.
حضرية المدينة أوردت في بلاغ لها أنها ستفتح المجزرة البلدية في وجه العموم مجانا، و"خصوصا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والذين يسكنون في شقق تفتقر لفضاء صالح للذبح".
وقد اتخذت عدد من الجماعات قرار فتح المجازر البلدية في وجه العموم مجانا، وذلك للتقليص من النفايات ولذبح الأضحية في ظروف صحية جيدة.