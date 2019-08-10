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جماعة الناظور تفتح المجزرة البلدية مجانا في العيد

جماعة الناظور تفتح المجزرة البلدية مجانا في العيد
هسبريس من الرباط
السبت 10 غشت 2019 - 13:27

أعلنت جماعة الناظور عن فتح المجزرة البلدية، الكائنة بحي أصبانا، رهن إشارة العموم لذبح وسلخ الأضحية مباشرة بعد صلاة العيد.

حضرية المدينة أوردت في بلاغ لها أنها ستفتح المجزرة البلدية في وجه العموم مجانا، و"خصوصا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والذين يسكنون في شقق تفتقر لفضاء صالح للذبح".

وقد اتخذت عدد من الجماعات قرار فتح المجازر البلدية في وجه العموم مجانا، وذلك للتقليص من النفايات ولذبح الأضحية في ظروف صحية جيدة.

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