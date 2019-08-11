24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4313:3817:1520:2321:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. علامات التشوير بوزان .. "دجاجة تبيض ذهبا" وفِخاخ تعرقل الجولان (5.00)

  2. إصابة شخص في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج (5.00)

  3. تخزين لحم الأضحية (5.00)

  4. بنكيران والفرنسية (5.00)

  5. تهديد الجفاف للجنوب الشرقي بالمملكة يجدّد مطلب بناء السدود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 11 غشت 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية و داخل سوس.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح و الليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطي.

وستظهر سحب غير مستقرة محملة بقطرات متفرقة أو بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، السفوح الجنوبية الشرقية و المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

وستهب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية، ورياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالسواحل الوسطي وبالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بينما ستكون شمالية و أحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و 23 درجة بالمرتفعات، والسواحل و سهول المحيط الأطلسي و بغرب الأقاليم الجنوبية. وما بين 22 و 26 درجة بالواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية، السهول المتواجدة غرب الأطلس، منطقة سوس، السفوح الجنوبية الشرقية و بداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 28 و 32 درجة بالجنوبي الشرقي للبلاد و بشرق الأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس و جوار سواحل المحيط الأطلسي. وما بين 30 و 35 درجة بالساحل المتوسطي، منطقة طنجة، سهول المحيط الأطلسي و الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وما بين 32 و 37 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، السهول الداخلية، منطقة سوس و السفوح الجنوبية الشرقية وبشمال الأقاليم الجنوبية. و ستكون ما بين 40 و 45 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد و بجنوب و شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.