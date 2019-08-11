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كُتّاب وآراء
هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية و داخل سوس.
وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح و الليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطي.
وستظهر سحب غير مستقرة محملة بقطرات متفرقة أو بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، السفوح الجنوبية الشرقية و المنطقة الشرقية.
وستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.
وستهب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية، ورياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالسواحل الوسطي وبالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بينما ستكون شمالية و أحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و 23 درجة بالمرتفعات، والسواحل و سهول المحيط الأطلسي و بغرب الأقاليم الجنوبية. وما بين 22 و 26 درجة بالواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية، السهول المتواجدة غرب الأطلس، منطقة سوس، السفوح الجنوبية الشرقية و بداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 28 و 32 درجة بالجنوبي الشرقي للبلاد و بشرق الأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس و جوار سواحل المحيط الأطلسي. وما بين 30 و 35 درجة بالساحل المتوسطي، منطقة طنجة، سهول المحيط الأطلسي و الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وما بين 32 و 37 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، السهول الداخلية، منطقة سوس و السفوح الجنوبية الشرقية وبشمال الأقاليم الجنوبية. و ستكون ما بين 40 و 45 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد و بجنوب و شرق الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.