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الرئيسية | جهات | جماعة تطوان تمنع "شيّ" رؤوس أضاحي العيد

جماعة تطوان تمنع "شيّ" رؤوس أضاحي العيد

جماعة تطوان تمنع "شيّ" رؤوس أضاحي العيد
جمال سماحي من تطوان
الأحد 11 غشت 2019 - 08:10

أصدرت جماعة تطوان قرارا تنظيميّا يمنع "شيّ رؤوس" أضاحي العيد بمختلف شوارع وأزقّة وطرقات المدينة، باستثناء الأماكن المخصّصة رسميّا للحاصلين على رخصة من السّلطات المحلّيّة في هذا الشّأن.

وبرّرت جماعة تطوان هذا القرار، الذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه، بكونه جاء بناء على توصيات لجان الصّحة والسّلامة والوقاية بخصوص الأخطار النّاجمة عن شيّ رؤوس الأضاحي بطرق عشوائيّة.

وعهدت الجماعة بتنفيذ القرار "إلى السّلطة المحلّيّة، ومصالح الأمن الوطنيّ، والمصالح الجماعيّة المختصّة، كلّ في نطاق الاختصاصات الموكولة إليه قانونا"، مشدّدة على الرّاغبين في الاستفادة من عمليّة شيّ رؤوس الأضاحي، الحصول على إذن من السّلطات المحلّيّة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سبحان الله العظيم الأحد 11 غشت 2019 - 08:46
* سبحان الله العظيم ، سبحان الله وبحمده .
* والله ، لم أكن أعرف أن الرخصة تحمي صحة المواطنين ،
هل الرخصة حرز؟ ومن الفقيه المختص ؟
* هذا يذكرني بالنكتة التالية : '' ذهب شخص إلى الميكانيكي ،
لإصلاح سيارته ، فأخبره أن سبب العطب ، هو إنقضاء
رخصة التأمين ".
* يمكن التغيير الذي وعدونا به ، قد بدأ الآن ، وقبل الدخول
السياسي و المدرسي ، ويمكن تصنيف هذا الضجيج ضمن
رفع التحديات التي وعدنا بها الوزير العثماني .
*إن كان الأمرهكذا ، أقول له :( أترك التحديات محطوطة و لا ترفعها).
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2 - عبقروش الأحد 11 غشت 2019 - 08:52
مادام ان هناك من المحامين من يدافعون عن المجرمين فسيكون هناك المزيد والمزيد من التفكيك.
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3 - فرحات الأحد 11 غشت 2019 - 09:02
هذا ما نتمناه لكل الاحياء بمدن المغرب وخاصة الدارالبيضاء التي تظهر عليها علامات البداوة من حيث الازبال منتشرة و حافلات نقل شبيهة بالعربات البدوية و السرقة وقطاع الطرق عبر شبر
من هذه المدينة
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4 - ممتاااز الأحد 11 غشت 2019 - 09:28
أحسن قرار أتمنى تعميمه بجميع مدن المملكة
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