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كُتّاب وآراء
جماعة تطوان تمنع "شيّ" رؤوس أضاحي العيد
أصدرت جماعة تطوان قرارا تنظيميّا يمنع "شيّ رؤوس" أضاحي العيد بمختلف شوارع وأزقّة وطرقات المدينة، باستثناء الأماكن المخصّصة رسميّا للحاصلين على رخصة من السّلطات المحلّيّة في هذا الشّأن.
وبرّرت جماعة تطوان هذا القرار، الذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه، بكونه جاء بناء على توصيات لجان الصّحة والسّلامة والوقاية بخصوص الأخطار النّاجمة عن شيّ رؤوس الأضاحي بطرق عشوائيّة.
وعهدت الجماعة بتنفيذ القرار "إلى السّلطة المحلّيّة، ومصالح الأمن الوطنيّ، والمصالح الجماعيّة المختصّة، كلّ في نطاق الاختصاصات الموكولة إليه قانونا"، مشدّدة على الرّاغبين في الاستفادة من عمليّة شيّ رؤوس الأضاحي، الحصول على إذن من السّلطات المحلّيّة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
* والله ، لم أكن أعرف أن الرخصة تحمي صحة المواطنين ،
هل الرخصة حرز؟ ومن الفقيه المختص ؟
* هذا يذكرني بالنكتة التالية : '' ذهب شخص إلى الميكانيكي ،
لإصلاح سيارته ، فأخبره أن سبب العطب ، هو إنقضاء
رخصة التأمين ".
* يمكن التغيير الذي وعدونا به ، قد بدأ الآن ، وقبل الدخول
السياسي و المدرسي ، ويمكن تصنيف هذا الضجيج ضمن
رفع التحديات التي وعدنا بها الوزير العثماني .
*إن كان الأمرهكذا ، أقول له :( أترك التحديات محطوطة و لا ترفعها).
من هذه المدينة