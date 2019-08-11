جماعة تطوان تمنع "شيّ" رؤوس أضاحي العيد

جمال سماحي من تطوان

أصدرت جماعة تطوان قرارا تنظيميّا يمنع "شيّ رؤوس" أضاحي العيد بمختلف شوارع وأزقّة وطرقات المدينة، باستثناء الأماكن المخصّصة رسميّا للحاصلين على رخصة من السّلطات المحلّيّة في هذا الشّأن.

وبرّرت جماعة تطوان هذا القرار، الذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه، بكونه جاء بناء على توصيات لجان الصّحة والسّلامة والوقاية بخصوص الأخطار النّاجمة عن شيّ رؤوس الأضاحي بطرق عشوائيّة.

وعهدت الجماعة بتنفيذ القرار "إلى السّلطة المحلّيّة، ومصالح الأمن الوطنيّ، والمصالح الجماعيّة المختصّة، كلّ في نطاق الاختصاصات الموكولة إليه قانونا"، مشدّدة على الرّاغبين في الاستفادة من عمليّة شيّ رؤوس الأضاحي، الحصول على إذن من السّلطات المحلّيّة.