مبادرة تستهدف فئات هشة بإمجاض في سيدي إفني

مصطفى البكار

استفاد 511 شخصا يتحدرون من جماعات سبت النابور وتيغيرت وبوطروش وإبضر وأنفك بإقليم سيدي إفني، السبت، من مساعدات مالية قدرها 400 درهم للفرد، أشرفت على توزيعها جمعية "شباب إمجاض تيزلمي" في إطار مبادرة "فرحة العيد للجميع دورة 2019".

وأعطت هذه البادرة الإنسانية الأولوية في الاستفادة للفئات الاجتماعية المتمثلة في "اليتامى أقل من 17 سنة، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية، واليتامى المتابعين دراستهم بغض النظر عن سنهم، والأطفال المتخلى عنهم، وأبناء المطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة المنتمين إلى أسر هشة، والأرامل المسنات اللواتي لا يتوفرن على معيل، والمسنين حسب وضعيتهم الاجتماعية".

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال مصطفى أشلحي، رئيس جمعية "شباب إمجاض تيزلمي"، إن "جمعية شباب إمجاض تيزلمي الكائن مقرها بمدينة برشيد، والمكونة من شباب جماعات منطقة إمجاض سيدي إفني المشتغل بالدار البيضاء والرباط والمدن المجاورة لها، تروم من خلال هذه المبادرة الخيرية إدخال الفرحة على الفئات الهشة بمناسبة عيد الأضحى، وزرع قيم التآخي والتعاون بين ساكنة المنطقة".

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن "الجمعية قبل مباشرتها جمع التبرعات من المحسنين وأبناء إمجاض داخل وخارج أرض الوطن، باعتبارهم المساهمين الرئيسين في العملية، قامت بالحصول على رخصة من طرف الأمانة العامة للحكومة مدتها 18 يوما حتى تكون جميع الإجراءات المتعلقة بها قانونية، وقد تمكنت خلال هذه المدة من جمع ما يزيد عن 20 مليون سنتيم".

وأوضح أشلحي أن هذه المبادرة هي الخامسة من نوعها التي يقوم بها شباب إمجاض، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع في عدد المستفيدين في كل دورة، خصوصا في صفوف اليتامى باعتبارهم الفئة المستهدفة بهذا الدعم.