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كُتّاب وآراء
بيرو يتواصل مع تجمعيي مغاربة العالم بتافراوت
ترأس أنيس بيرو، المنسق الجهوي للجهة الـ13 "جهة مغاربة العالم" عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بمدينة تافراوت، لقاء تواصليا مع مغاربة العالم التجمعيين، احتفاء بذكرى اليوم الوطني للمهاجر، بحضور عدد كبير من مغاربة العالم التجمعيين، خاصة المنحدرين من هذه المنطقة.
وأكد أنيس بيرو، في كلمته بهذه المناسبة، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لتوطيد أواصر التواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ووطنهم الأم، وكذا فرصة للوقوف على الدور المهم الذي يضطلع به مغاربة العالم في المساهمة في تنمية وطنهم في جميع المجالات.
كما دعا بيرو، خلال اللقاء المنظم تحت إشراف محمد بيهميدن، منسق التجمع الوطني للأحرار ببلجيكا وعضو المجلس الوطني لحزب الحمامة، جميع تجمعيي العالم إلى الانخراط في إعداد وتنزيل النموذج التنموي الجديد استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المواطنين المغاربة ودورهم جد فعال لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا الورش الكبير.
من جانبه، أكد يوسف شيري، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي، الذي شارك في اللقاء، على ضرورة إشراك مغاربة العالم، خاصة الشباب منهم، في صياغة وتنزيل النموذج التنموي الجديد؛ "لما يتميزون به من كفاءات عالية وخبرة جيدة في عدد من المجالات".