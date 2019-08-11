نقابة تحذر من الانتهازية في تدبير الصحة بالحسيمة ‎

هسبريس من الرباط

على إثر حلول اللجنة الجهوية للبحث والتقصي في وضعية اختلالات تدبير القطاع الصحي بالإقليم، يوم الأربعاء 07 غشت الجاري، عبّرت النقابة الوطنية للصحة بإقليم الحسيمة عن اعتزازها بصمود الشغيلة الصحية بكل فئاتها "الذين وقفوا في وجه العبث الإداري والمهني للمندوب الإقليمي للصحة بالإقليم، وانتهازية بعض المنتسبين إلى القطاع المختبئين وراء اليافطات النقابية، دون امتداد في القطاع".

وعبّرت النقابة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، عن اعتزازها بالمؤازرة غير المشروطة التي عبّرت عنها الشغيلة الصحية وأجهزة النقابة الوطنية للصحة وطنيا وعبر الجهات ولأقاليم لـ"وضع حد للتسيب والحمق الذي أصاب التسيير الإقليمي للصحة بالإقليم، وتعتز كذلك باحتضان المواطنين لاحتجاجاتها وتفهم وتقدير دواعيها".

وأكد التنظيم النقابي على ضرورة تطبيق المنشور الوزاري رقم :039/2019 بتاريخ 05 يونيو 2019، الخاص بإسناد مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتؤكد على ضرورة تطبيقه بالحرف، "لا حسب أهواء من بهم مس من المسؤولية وتسيب في اتخاذ القرارات الإدارية والمهنية، وتواطئ مكشوف مع الانتهازيين والمنتفعين على حساب جودة الخدمات وحسن سير المرفق العام".

وندّدت النقابة بتوقيف المندوب الإقليمي "للجن البحث والتقصي التي ينص عليها القانون في ردع المخالفين والمستفيدين من التسيب المهني، كما تندد بإلغاء القرارات الصادرة عن هذه اللجن سابقا، إرضاء للمفسدين المهنيين بالقطاع، ظنا من المندوب الإقليمي أن مثل هذه الممارسات تعزز من قوته وتحشد له حلفاء في مواجهة إصرار النقابة الوطنية للصحة في تطبيق القانون والحرص على الأداء المهني السليم بالقطاع".

وشددت النقابة الوطنية للصحة على أن "لا شرعية لأي قرار تشاركي دون الأخذ برأيها في المجال، ما دامت تمثيليتها واضحة طبقا للقانون، حيث بوأتها الشغيلة الصحية صدارة الاستحقاقات المهنية".

ودعت النقابة الشغيلة الصحية إلى الانتباه والحذر من "كل الدسائس والمناورات التي تحاك ضد الشغيلة الصحية بكل فئاتها، بمن فيهم المتآمرون من داخل القطاع، لأسباب انتهازية وريعية، وتدعو إلى رص الصفوف، لوقف كل مفسد بالقطاع عند حده، والرد في المكان والزمان المناسبين، والسمو بمهنة الملائكة إلى مصاف النزاهة الأخلاقية والمهنية، والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية، موازاة مع أداء الواجب المهني والوطني تجاه المواطنين من المرتفقين بالمستشفيات والمراكز الصحية".