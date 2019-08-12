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حملة "جيبها تعيد معك" تنطلق في القصر الكبير

حملة "جيبها تعيد معك" تنطلق في القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 12 غشت 2019 - 08:20

أطلقت جمعية "معا لفك العزلة عن المسنين"، بالقصر الكبير، حملة "جيبها تعيد معاك"، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال لبيب المسعدي، رئيس الجمعية سالفة الذكر، إن هذه الحملة، التي تنظم للسنة الثانية على التوالي، "تستهدف المسنين فاقدي السند"، داعيا الساكنة إلى استضافتهم في البيوت خلال أيام العيد، وإعطائهم فرصة لقضاء العيد في جو عائلي".

وأضاف المسعدي: "الصدقة ليست مجرد قطعة لحم، خاصة أن هؤلاء المسنين مرت عليهم سنوات وهم يقضون الأعياد بمفردهم، وغالبا في منازل فقيرة لا تتوفر على ثلاجة وعلى مطبخ، ثم إن الخروف وحده لن يفك عزلتهم، خاصة أن ظروفهم الصحية والنفسية لا تسمح بالقيام بأنشطة العيد اليدوية".

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