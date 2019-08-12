هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي والوسط وداخل المملكة، وكذا تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح و الليل، مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى.

وستظهر سحب غير مستقرة حيث ستكون محملة بقطرات متفرقة أو بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى متقلبة بالجنوب الشرقي، بينما ستكون شمالية إلى غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و25 درجة بسهول تادلة، داخل شياضمة وسوس، السفوح الجنوبية الشرقية وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة في باقي مناطق المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 31 و36 درجة بالشرق، السايس، الواجهة المتوسطية، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بسهول تادلة، الرحامنة، سوس، داخل شياضمة، السفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المملكة، وستكون ما بين 41 و45 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي سواحل المحيط الأطلسي.