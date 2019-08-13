هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس، وداخل الأقاليم الجنوبية، وبالسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح و الليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى إضافة إلى الواجهة المتوسطية.

وكالعادة، ستظهر سحب غير مستقرة ومحملة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي بمنطقة طنجة، وستهب ضعيفة إلى معتدلة، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون شمالية و أحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و31 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 32 و37 درجة بالمنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بالسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 42 و45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة ومهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.