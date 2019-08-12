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الرئيسية | جهات | خطيب بنواحي تازة يدعو النساء إلى حُسن التبعل و"رفض الموضة"

خطيب بنواحي تازة يدعو النساء إلى حُسن التبعل و"رفض الموضة"

خطيب بنواحي تازة يدعو النساء إلى حُسن التبعل و"رفض الموضة"
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 12 غشت 2019 - 14:00

دعا خطيب صلاة عيد الأضحى بقرية الزراردة، المتواجدة نواحي إقليم تازة، النساء إلى "حُسن التبعُّل للزوج وعدم مجاراة الموضة والتبرج والسفور".

وقال الخطيب: "الله الله في طاعة الزوج وحُسن التبعل له، الله الله في رعاية البيت المسلم وحسن تربية الأولاد، قال عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها".

وتوجه الخطيب إلى النساء بالقول: "معاشر النساء العابدات القانتات المصليات بُشراكن بقول المصطفى إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي".

وأورد المتحدث في خطبة عيد الأضحى أن "بعض النساء شغلتهن الدنيا فربما وقعن في المحظور مجاراة للموضة أو للآخرين، فيا أيتها المسلمة انقذي نفسي من النار إن متاع الدنيا قليل وإن الموضة زائلة والسفور والتبرج زائلان، ولا تغتري بمالك وجمالك فإن ذلك والله لا يغني عنك من الله شيئاً".

الخطيب ذكر المصلين والمصليات بأن يوم العيد "مناسبة ترسيخ لقيم الخير والرحمة ونشر السعادة والبسمة"، يومٌ تُعطى فيه الهدايا وتستعظم فيه الوصايا، مشيراً إلى أن "أعظم وصية للناس ونحن في زمن الغربة الثانية الوصية بتقوى الله".

وقال الخطيب إن "يوم العيد تجتمع فيه البهجة والسرور والفرحة على مسلمي العالم، فهذه الأيام تجتمع فيها عبادات جليلة وعظيمة، فقد وقف الناس بعرفات الله واليوم يُصلي المسلمون صلاة العيد وينحرون ضحاياهم ويجتمع الحجيج لإكمال مناسكهم".

كما أشار إلى أنه في مثل هذا اليوم "قام الرسول خاطباً في الناس في بيت الله الحرام فودع أصحابه وأرسى قواعد الدين وكمال الشريعة وبين تمام النعمة فأنزل الله عليه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً".

وجاء في الخطبة أيضاً أن "الرسول قرر في خطبته أول ما قرر التوحيد ثم حفظ النفوس والأموال والأعراض وألغى معايير العنصرية بجميع أشكالها وألوانها، فربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وأصل خلقتنا واحد".

ودعا الخطيب المصلين للتقيد ببعض التوجيهات المرتبطة بعيد الأضحى، من بينها قوله: "من السنة أن لا يأكل في هذا اليوم إلا من الأضحية، وأن يبادر بذبح المسلم بنفسه فيُسمي ويُكبر ويذبح وليُرح الذبيحة عند اقتيادها، كما أن وقت الذبح يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، وهو آخر أيام التشريق".

ولم يفت الخطيب أن يذكر بـ"نعمة الاستقرار" في المغرب، حيث قال: "تذكروا نعمة أمنكم واستقراركم في بلدكم، تذكروا ارتباط قيادتكم مع مواطنيها، وتذكروا هذه النعم، تذكروا في حال أقوام سلبوا هذه النعم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - Someone الاثنين 12 غشت 2019 - 14:14
و مالو ؟ قال شي عيب ؟ ما قال غير المعقول
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57
2 - عابر سبيل الاثنين 12 غشت 2019 - 14:16
يمكن ان أجزم ان الإعلام العربي وقنوات التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل مباشر في إفساد الهوية العربية للمرأة اوخراجها عن المسار الصحيح وأن الدول الغربية تعجبت من تصرفات النساء العربيات وانهم تجاوزو حدود المعقول وأن القادم من الايام هو اخطر من ماهو عليه
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27
3 - محمد الاثنين 12 غشت 2019 - 14:16
خطيب العيد نواحي مدينة امزورن بالحسيمة موجها كلامه للنساء، أفتى ببطلان صلاتهن اذا صلين بدون جوارب ،صلاتكن باطلة باطلة
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-5
4 - بلشقر الاثنين 12 غشت 2019 - 14:17
لم أقرأ شهادة واحدة من القرآن على كلام الخطيب. اتقوا الله اتوا بشهادة من الكتاب ثم لا بأس بعد ذلك أن عززت شادتك وحجتك بالسنة والحديث.
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-19
5 - El Oujdi الاثنين 12 غشت 2019 - 14:18
وما الغريب في الأمر. عن النبي ﷺ أنه قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
انشروا تعليقي مشكورين.
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26
6 - skitiwi الاثنين 12 غشت 2019 - 14:20
لم يقل الا رشدا ..و ما الضار في الدعوة الى خلق التفاهم بين المرأة و زوجها و السعي وراء تقوية رابط الاسرة الذي اصبح هشيشا حيث الطلاق صار بمعدلات مخيفة جدا
مرة نصيحة للزوج و مرة للزوجة ذالك هو الدين تذكرة لمن يتذكر
اما دعاة المجون فلن يرتاحوا حتى يروا ابناء الزنا و الامراض و المصائب انهالت على المجتمع فسرطنته لصالح الدجلة المتربصين
اشكر الشيخ التازي على الكلمة و النصيحة الطيبة
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30
7 - خدوج الاثنين 12 غشت 2019 - 14:20
بدل ما تقول كلمة تبعل اللي الغالبية مغديش افهموها قل معناها وهو حسن عشرة الزوجة لزوجها والزوج أيضا عليه معاشرة بالمعروف ، المشكلة دائما هي في عجز بعض الخطباء عن ايصال المعنى بلغة معاصرة سلسلة ، وإظهارهم للمرأة كما لو أنها الوحيدة الملزمة بحسن المعاشرة ...خاطبوا الرجال قليلا فهم أس البلايا وسبب سلوك النساء إيجابيا كان أو سلبيا ، راه المشكلة أنو الرجال اللي يستاهلو مبقاوش ، بقاو غير الرسوم المتحركة ، أجسام بغال وعقول عصافير، دير غير أ السي الفقيه صفحة فايسبوك باسم بنت وغتفهم
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5
8 - جلال الاثنين 12 غشت 2019 - 14:23
تعبنا من هده الخرافات التي جعلت مجتمعنا منافقا بامتياز. لا دخل لاحد في ما تلبسه المراة اما عن علاقتها بزوجها فتلك مسالة شخصية.
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-24
9 - الحبيب الاثنين 12 غشت 2019 - 14:23
السلام عليكم
هذا الخطيب ممتاز لولا اخر كلامه عندما قال اننا في امن وامان
مرحبا بك عندنا في ضواحي اكادير سترى الأمن والأمان في الحلم
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11
10 - عماد الاثنين 12 غشت 2019 - 14:24
لقد تجاوز الخطوط الحمراء هذا الخطيب لكي يدعو إلي الحشمة والتستر ونحن في زمن الانفتاح زمن طبيعة الحال سيتم إيقاف الخطيب من لدن العالم الإسلامي المحدث الشيخ الجليل العارف بالله أحمد التوفيق الذي افتانا في يوم من الأيام أن موازين فيها اختلاف بين الفقهاء
أنشري يا هسبريس
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10
11 - يوسف الاثنين 12 غشت 2019 - 14:26
صحيييح ما قال لكن للأسف الكثيرين لن يعجبهم قول هذا الإمام
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6
12 - nour الاثنين 12 غشت 2019 - 14:28
هذا لا يروق الوزير التوفيق غدا سيقيله
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5
13 - Appie الاثنين 12 غشت 2019 - 14:28
وفين هو المشكل ولا حتى هو قال العيب في المرأة
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3
14 - جمال بني ملال الاثنين 12 غشت 2019 - 14:28
خطبة جميلة و فيها كل ما يحتاجه المسلم اليوم اللهم بارك لنا في ولاة امورنا و بارك لنا في علماءنا الاجلاء
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3
15 - adil الاثنين 12 غشت 2019 - 14:28
بسم الله الرحمان الرحيم
فعلا تبرج النساء معضلة كبيرة في مجتمعات شمال افريقيا بسبب تتبع المجتمعات الغربية
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-1
16 - Ahmed الاثنين 12 غشت 2019 - 14:29
كلام صحيح، لم يقل عيبا، من هو مسلم او مسلمة لن يرى اي حرج فيما قيل.
سمعت نفس الكلام فعدة مساجد في برشلونة و ام يكن اي تعقيب على الخطيب، علما انا المساجد في إسبانيا مراقبون من قبل الدولة الإسبانية عبر عقد مبرم مع وزارة الأوقاف المغربية.
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2
17 - نبيل الاثنين 12 غشت 2019 - 14:30
نعمة الخطيب بارك الله فيه ينصح المواطنين نصائح قيمة
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1
18 - Hamido الاثنين 12 غشت 2019 - 14:31
الرسالة واضحة ومفادها ان المراة يجب ان تطيع الزوج(وقد يكون سفيها او مريضا نفسيا)المهم طاعة الزوج.والاعتناء بالاطفال .وهكذا تكبر في السن ويبتعد الاولاد وتبقى لوحدها دون تقاعد او عناية وهي حالات تتكرر باستمرار.وامراة من هذا النوع غالبا ماتكون غير متعلمة وليس لها استقلالية ماديا.وبالتالي لن تنتج لنا جيلا واعيا ومتعلما.هذه الدعوات الغريبة يراد منها استمرار المغاربة على نفس المنهاج والتفكير.لكن رغم دالك فان الكثير من المغاربة بدا يرفض العيش"في جلباب اباءهم واعادة انتاج اجدادهم.عيد سعيد لكل المغاربة .
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0
19 - علي وتنغير يتمن الفكرة الاثنين 12 غشت 2019 - 14:32
المملكة المغربية ولله الحمد تمتاز بعدت امور حميدة اذكر الميدان الديني موضوع النقاش تفتخر بالسادة اللاامة اللاجلاء الذين يناضلون في سبيل خلق الانسجام بين الافراد والجماعات وموضوع الخطبة المذكورة اعلاه الخطيب برهن عن العاطفة الواجبة على الزوجة الصالحة اتجاه زوجها وابنائها وهذا يدخل ضمن الاخلاق الحميدة لدى الزوجة الصالحة والامام تطرق الى موضوع الساعة ذالك ان عددمن الاسر تتشتت بسبب عدم احترام الزوجة لزوجها كذالك عدم احترام الزوج لزوجته الاحترام المتبادل يؤدي الى بناء اسرة سعيدة وصالحة
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20 - Abdelhamid الاثنين 12 غشت 2019 - 14:32
و ما المانع في أن يوصي الخطيب النساء بحسن التبعل للزوج و الثبات على الدين و أن يوصي الرجال بحسن معاملة النساء و قد سبقه لذلك خير البرية صلى الله عليه و سلم حين أوصى في خطبة الوداع بالرفق بالنساء ؟! نحن سائرون في زمن أصبح كل من يدعو فيه بتقوى الله غريبا !! صدق رسول الله صلى عليه و سلم حين قال "بدأ الإسلام غريبا و سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء" .. عيد مبارك سعيد
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21 - ريفي مغريبي مهاجر الاثنين 12 غشت 2019 - 14:32
غاديين الصقوليه شي تهمة الارهاب او تحريض النساء على الرجال او نشر افكار إرهابية....الخ
احذر ايها الخطيب فزمننا الآن يحب التبرج والتعري والفساد
الله اكثر من امثالك وعيدكم مباركسعيد وكل عام
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22 - aaaa الاثنين 12 غشت 2019 - 14:33
يجب عليه ايضا ان ينصح الرجال و الازواج برفض الموضة ايضا .تعليق بريء و صريح
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23 - Amghrabi الاثنين 12 غشت 2019 - 14:33
متى يقتنع البعض بان الله تعالى كرم المرأة كاخيها الرجل. وما أصابهما من فقر أو جهل اتما مرده إلى سوء تدبير. لكن لسوء حظنا اننا نجد من لا زال يحمل أفكارا تنم عن تصور جهل متجدر في اناس والاغرب انهم يجدون من يسمع كلامهم ويحسبه صحيحا فتتجدر أسباب التخلف في المجتمع الذي من المفروض ان يتحرر فكره ليرفع التحدي بتعاون متين بين الجنسين. فالرجل والمرأة قوة ضاربةمتى تعاونا بعيدا عن تصور ذكوري.
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24 - ابراهيم اكادير الاثنين 12 غشت 2019 - 14:36
ما قاله الخطيب سليم تماما. ولكن جمعيات " الدفاع" عن المرأة ستنعته بالجمود والرجعية والعنصرية و الارهاب و .....
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25 - محمود الاثنين 12 غشت 2019 - 14:39
عيد مبارك سعيد لقراء جريدة هيسبريس و لطاقمها و لكل المساهمين في إخراجها .جميل ما قاله هذا الخطيب على أن المرأة عليها أن تكون على حسن الخلق لكن ما هو غريب هو الحديث عن الموضة ربما فقيهنا لا يعرف ما هي و كم تكلف متتبعيها كمن يقول لسكان هذه القرية حذار من السرعة بسياراتكم من نوع الفيراري في حين ان القرية لا تزال تعيش على بعض المنتوجات الفلاحية المحدودة
و تربية بعض الدواجن !
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