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كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب البلاد، ومنطقة سوس، وبالسهول الداخلية.
كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالواجهة المتوسطية وبالسواحل الوسطى حيث يحتمل أن تكون مصحوبة ببعض القطرات المطرية.
وكالعادة، ستظهر سحب غير مستقرة ومحملة بقطرات مطرية أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.
وستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، هذا فضلا عن احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالسفوح الجنوبية الشرقية، بينما ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 27 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 33 و38 درجة بالمنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و42 درجة بالسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 42 و46 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا بالجنوب.