24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:44
|13:37
|17:14
|20:21
|21:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "سياحة الموت" تجذب عشاق السفر .. العطلة في مواقع مأساوية
- 450 درهم لالتقاط صورة مع أفعى بجامع الفنا
- نيوزيلندا تشتري الأسلحة خشية "حوادث التطرف"
- المحكمة تأمر بسجن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجد بالنرويج
- كوكاس: الإعدام مجرد غريزة لانتقام المجتمع باسم تطبيق القانون
"سياحة الموت" تجذب عشاق السفر .. العطلة في مواقع مأساوية (5.00)
فعاليات أمازيغية تغتنم عطلة العيد لإنجاح مسيرة الأرض بأكادير (5.00)
الحركة الإسلامية المغربية تفقد إبراهيم كمال .. بنكيران: مات مظلوما (5.00)
موسم الهجرة إلى "بلاد تودغى" .. عودة الجالية وطقوس أمازيغية (5.00)
- كوكاس: الإعدام مجرد غريزة لانتقام المجتمع باسم تطبيق القانون - (78)
- أطباء القطاع العام يشلّون المستشفيات ويقدمون "استقالة جماعية" - (78)
- الزفزافي: إحباط غياب العفو قاسٍ .. والعائلات لم تذق بهجة العيد - (54)
- لهذه الأسباب منع الملك الراحل الحسن الثاني عيد الأضحى 3 مرات - (45)
- العثماني يطالب وزراء الحكومة بترشيد النفقات وتشجيع الاستثمارات - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"رؤى" تدعم الحفاظ على البيئة بسيدي بوعثمان
نظمت جمعية رؤى للتنمية، بالجماعة الحضرية لسيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، حملة لتوزيع الأكياس البلاستيكية، على عديد من السكان القاطنين في النفوذ الترابي للجماعة سالفة الذكر تزامنا مع عيد الأضحى، من أجل المساهمة في الحفاظ على النظافة والبيئة.
ووزعت الجمعية المذكورة، بتعاون مع جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة، المئات من الأكياس البلاستيكية على كل من سكان حي أولاد مسعود وحي الشمس وحي عويشة ثم الحي الإداري، لافتة إلى أن العملية ستهم كل أرجاء تراب بلدية سيدي بوعثمان السنة المقبلة.
ونوّه العديد من المواطنين، خصوصا النساء اللواتي كن يستقبلن أعضاء الجمعية خلال توزيع الأكياس البلاستيكية، عن سعادتهم بهذه الخطوة، خصوصا أنها تعد الأولى من نوعها في الجماعة، ناهيك على كون هذه الأكياس ستساعدهن في جمع مخلفات أضحية العيد.
كما نوّه العديد من الفاعلين الجمعويين بسيدي بوعثمان بهذه المبادرة التي قامت بها الجمعية، معتبرين أن اختيار الأحياء المستهدفة كان صائبا على اعتبار أن بنيتها التحتية لن تستحمل الكم الهائل من النفايات يوم العيد.
وأكد زكرياء قرباوي، نائب رئيس جمعية رؤى للتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الغاية من هذه المبادرة هو "تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، خصوصا أن يوم العيد تكون فيه الأزبال مضاعفة عن الأيام الأخرى العادية".
وأوضح المتحدث نفسه أن "المواطنين يجب عليهم المساهمة بدورهم في الحفاظ على النظافة ومساعدة عمال النظافة، من خلال جمع مخلفات العيد في الأكياس البلاستيكية ورميها في الحاويات؛ وهو الأمر الذي سيقلل من الروائح المنبعثة منها".
وأكدت الجمعية أنها ستعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء برسم السنة المقبلة، على تنظيم حملة مماثلة واسعة النطاق تستهدف مختلف أحياء تراب الجماعة؛ حتى يستفيد سكان باقي الأحياء الأخرى من هذه الأكياس البلاستيكية.