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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | جهات | انقطاعات متكررة للماء تُنغّص "بهجة العيد" في عدة مدن مغربية

انقطاعات متكررة للماء تُنغّص "بهجة العيد" في عدة مدن مغربية

انقطاعات متكررة للماء تُنغّص "بهجة العيد" في عدة مدن مغربية
هسبريس – نورالدين إكجان (صور: يوسف صدور)
الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:00

عيد في ظل العطش عاشته مناطق عدة بالبلاد، بعد أن غابت المياه عن صنابير المنازل لفترات متفرقة، وساهم ذلك في تأزيم وضع السكان في علاقتهم بخصوصية أيام العيد التي تتطلب توفر الماء بكمية وجودة مقبولتين لكثرة استعمالاته، ومنها غسل الأضحية وتنظيف مكان ذبحها وغسل الأواني وتنظيف المنازل والاستحمام، خاصة وأن العيد بات يتزامن في السنين الأخيرة وفصل الصيف حيث يكثر الطلب على الماء.

ورغم تجارب الماضي التي عاشتها العديد من المناطق مع انقطاعات الماء خلال عيد الأضحى، تأبى المصالح الجماعية والمكاتب المختصة تدارك الوضع، حيث غابت المياه عن مدن وزان وولاد برحيل وزاكورة ووجدة والدار البيضاء وسيدي بنور، وغيرها من المناطق التي تعيش اليوم الثالث من العيد على وقع الانقطاع المتكرر لهذه المادة الحيوية.

وحسب شهادات من مختلف المدن التي عرفت انقطاعات للماء، فإن المسؤولين لم يكلفوا أنفسهم عناء إخبار المواطنين بذلك، فيما شهدت مناطق أخرى وقفات احتجاجية منددة بغياب الماء الصالح للشرب، واضطرار الأسر لشراء المياه من المحلات التجارية لتغطية حاجياتها.

وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "مشكل المياه أصبح مزمنا في بعض المناطق، ويعرف ذروته خلال يوم العيد، حيث تشهد المحطات ضغطا متزايدا يفاقمه سوء التدبير وغياب الصهاريج والبدائل اللازمة لتدارك التوقف".

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما يحدث يبرز بشكل واضح غياب أدنى استراتيجية لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل احتواء المشكل"، مسجلا أن "الاحصائيات متوفرة لدى المكتب وبإمكانه الاطلاع على أوقات الذروة والعمل جاهدا على تجنب المشكل".

وأوضح المتحدث أن "ربط المسؤولية بالمحاسبة هي المدخل الأساسي لتجويد خدمات الماء، فمن غير المعقول أن يوشك المكتب على الإفلاس في فترة سابقة وتنقذه الحكومة دون أن يحاسب المسؤولون على الأزمة"، مشددا على أن "المحاسبة ستولد خوفا من المسؤولية، وبالتالي أداؤها على أكمل وجه".

واستنكر الخراطي بقاء العديد من المدن بدون ماء طيلة العيد، مشيرا إلى أن "الأمر فيه عدم اعتبار للمستهلك ولحاجياته، ومضي في سياسية وْمَنْ بعْد، أي إن المحاسبة ستغيب"، مطالبا بتدارك الأمر؛ فالعيد وارتفاع الحرارة يتطلبان توفر الماء بشكل كاف وعاد يقي الناس من مختلف المشاكل المترتبة عن غيابه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - yassine الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:09
مليح، قليل علينا ندوزو العيد و لنعد لسباتنا
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4
2 - فوارق الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:13
"شي تيسقي الجرادي و واحد ما لقا الماء باش يشرب"... هذا يذكرني بمثل آخر: "واحد قرأ حتى غنا و واحد ما عارف و لو حرف باش يصلي" كفا فوارق في هذا البلاد!
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10
3 - بلاد المغرب الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:22
الماء كنز عظيم لا يعرف قيمته إلا الظمأن ، يوم واحد بدون ماء تحس بالملل و الضيق، و كيف يحس من لا يجد الماء أسبوعا أو شهر ا ، لذى يجب علينا جميعا الحفاظ عليه
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14
4 - فجيجي وجدي الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:23
عيدكم مبارك سعيد قراء و متتبعي هسبريس و الله إنه شيئ يندى له الجبين أنه في عز اليوم الأول للعيد مع 12 زوالا بحي الواد الناشف انقطع تزويد الماء لمن هم في الطابق الأول و ما فوق و للذبن في الطابق الأرضي فالماؤ ينزل من الصنبور كالزيت أليس بحرام على هؤلاء المسؤولين الغير مسؤولين على أفعالهم ترك الناس هكذا يوم العيد أين هي المداومة أم فقط المحقورون من العسكر و المخازنية و الشرطة و الدرك من يداومون و الٱخرون يعيدون براحتهم ؟؟؟
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5
5 - سلام الصويري الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:25
كل الملاحظين والمختصين يؤكدون ان الماء قنبلة موقوته في البلد ويوصون ان يجعله المخزن من اهم الأولويات بمخطط جدي وواقعي وارادة سياسية ينخرط فيها كل المعنيين لتفادي كارثة غياب المياه عن الحواضر في المستقبل القريب كمنطقة سوس مثلا !!
لكن يلاحظ شبه تجاهل لهذا المعطى الخطير فقط بعض خرجات وزراء كومبارس لا حول لهم يوزعون الوعود ويغيبون وهمهم اقامة جولات لحضور المواسم للأولياء والزوايا ومهراجانات البذخ والأحزاب في الصراعات على الريع ورؤساء الجماعات في شراء السيارات الفاخرة !!
المواطنون يمكن ان يصبروا على الفقر والتهميش والحكرة والبطالة وانعدام الصحة والتعليم والخدمات المختلفة وهم يعيشونها حاليا ولكن لا يمكن ان يصبروا على انعدام التزويد بالمياه !!
تبقى الدولة العميقة هي المسوولة لما لها من سلطة التحكم والسيطرة !!
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5
6 - achir radouane الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:28
ben ahmed route nr 11 douar al abadlia même jours de fête 3id
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1
7 - mino الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:28
جل علماء الفضاء ناسا متخلفون لايفقهون في العلم شيئ ,يجب عليهم حضور خطبة الجمعة
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-5
8 - نانوس الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:28
هل السدود التي نتبجح بذكرها أما العالم ممتلئة بالهواء ؟
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6
9 - عمر الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:28
نفس الانقطاعات عرفتها جهة مراكش والسبب هو استفادة اغلب موظفي المكتب الوطني للماء و على رأسهم رءيس قطاع الإنتاج من الاجازة الصيفية
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3
10 - najib الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:29
حتي جرف الملحة إقليم سيدي قاسم والدواوير المحيطين بها الماء شبه منعدم وخصتا يوم قبل العيد ويوم العيد ولم يحرك احدا سكنا وحتي الماء غير صالح لشرب نشتري الماء لنشرب والمنطقة بجانبها واد ورغة و قريبة من اكبر سد بالمغرب ونحنوا. وازد علي دالك مكتب الماء ادا تاخر الموطن اسبوعين عن أداء الفتورة تضاف كضعيرة 30 درهم حسبنا الله ونعم الوكيل
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6
11 - youcef الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:34
للخروج من الازمة عينوا الخراطي مديرا للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب فهو سيعمل كمسؤول على ربط نفسه بالمحاسبة
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0
12 - عبدو الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:38
ندرة المياه يعاني منها أغلب الدواوير والتجمعات السكانية سبب بسيط فشل المنتخبون أو لضعف المزانية او لتضعيفها من طرف من يحمونها
صورة جميلة ......جدا
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2
13 - محند الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:42
العيد سنة مؤكدة لكن المسلمين جعلوا منها فرضا من باب نفرحوا لوليدات وأصبح يطرح أكثر من مشكل للعائلة المغربية التقليدية والمتوسطة. مشاكل مادية بالخصوص. المغاربة يأكلون انثى الأغنام على طول السنة لينعموا بلحم الخروف الذكر مرة واحدة في السنة....انها اختيارات خاطءة بالتاكيد ....
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-1
14 - kids الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:45
صباح العيد كيكون الضغط على الماء الصالح للشرب ، الحل هو تعمرو سطولا والبانيوات ليلة العيد تفاديا للخصاص
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0
15 - غريب في بلده الأربعاء 14 غشت 2019 - 17:53
حين تسند أمور الى غير أهلها وحين تطغة ثقافة تعيينات السامية وتعليمات العليا ومناصب الريع على حساب الكفاءة وخدمة مواطنين فأبشرو بلفقر والجهل وأمراض والجوع والعطش
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