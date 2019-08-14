"أونسا" توضح بشأن فساد كمية لحوم قرب زاكورة

محمد ايت حساين

قال مواطنون بجماعة كتاوة، التابعة إداريا لإقليم زاكورة، إن عددا من الدواوير تعاني من ضعف التيار الكهربائي منذ ثلاثة أيام، ما جعل العديد من الأجهزة المنزلية معطلة، خصوصا تجهيزات التبريد، موضحين أن بعض أضاحي العيد لبعض الأسر تضررت بشكل كبير جراء هذا المشكل.

وتعليقا على الموضوع، قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إن مصالحه بزاكورة، وبمجرد علمها بتدوينة نشرت على "فيسبوك" تدعي تسجيل فساد أضاحي العيد ببعض المنازل بالجماعة ذاتها، بسبب ضعف جهد التيار الكهربائي، انتقلت على الفور إلى زاوية مولاي الشريف.

وذكر "أونسا، في بلاغ له تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن مصالحه البيطرية قامت، بحضور السلطات المحلية، بمعاينة سقائط أضحية جميع أسر دوار زاوية مولاي الشريف للتأكد من حقيقة وجود فساد الأضاحي، مشيرا إلى أنها وقفت على وجود 3 كيلوغرام من اللحم غير صالحة للاستهلاك بسبب مشكل في المبرد.

وأضاف "أونسا" أن "الساكنة أكدت أن الدوار عرف انقطاعا للكهرباء ليلة الإثنين الثلاثاء وكذا انخفاض توتر التيار الكهربائي حسب تصريحات الأسر المعنية"، بتعبير البلاغ.