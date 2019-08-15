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كُتّاب وآراء
ساكنة أغبالو نكردوس تطالِب بتنزيل مشاريع تنموية
خرجت ساكنة أغبالو نكردوس بإقليم الرشيدية، مساء أمس الأربعاء، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والعدول عن تفويت مجموعة من أراضي الجموع إلى قبيلة واحدة.
وحسب محمد الحيار، مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، فإن الاحتجاج ليس وليد اليوم، بل سبق للساكنة أن خرجت منذ 2018 بجماعة أغبالو نكردوس "للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص الرئيس وبعض مسؤولي المنطقة، وكذا المطالبة بإنجاز المشروع الملكي سد "تيمقيت"، الذي أعطى الملك محمد السادس الأوامر بانطلاق الأشغال به منذ 2009، غير أنها ظلت متوقفة ولا وجود لها على أرض الواقع، رغم أن أجل الإنجاز حدد في 36 شهرا، لكن ها نحن على أبواب 2020 ولا شيء يلوح في الأفق".
وأضاف الحيار، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن "هناك مشاريع مبرمجة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي ميزانيات الجماعة كذلك، غير أنها غائبة على أرض الواقع".
وتابع قائلا إن "الاحتجاج لم يسلم من التطاحن بين الساكنة المحتجة التي خرجت مطالبة بالتنمية، وبين الموالين للرئيس أمام أعين السلطات المحلية والدرك الملكي. تصور معي أن شقيق تقني الجماعة ضرب أحد المحتجين بحجرة، ورئيس الجماعة سخر أعوانه و"البلطجية" من أجل نسف المسيرة والاعتداء على المواطنين".
وأشار مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن مسيرة اليوم "عرفت تدخلا أمنيا في حق المحتجين نكاية فيهم، لأنهم ينعتون الرئيس بـ"الشفار"، إضافة إلى توصل المناضلين باستدعاءات من قبل السلطات الأمنية".