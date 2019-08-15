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الرئيسية | جهات | مشاريع تنموية تخلد ذكرى استرجاع وادي الذهب

مشاريع تنموية تخلد ذكرى استرجاع وادي الذهب

مشاريع تنموية تخلد ذكرى استرجاع وادي الذهب
مصطفى البكار
الخميس 15 غشت 2019 - 01:20

تخليدا للذكرى الــ40 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، أشرف لامين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، الأربعاء، على مراسيم إعطاء انطلاقة تشييد خمسة ملاعب للقرب، وبناء قاعة رياضية مغطاة، ومستودع إقليمي للسيارات، إضافة إلى تقديم برنامج التأهيل الحضري للمدينة، وزيارة مشروع تهيئة كورنيش الداخلة في حلته الجديدة.

كما أشرف المسؤول ذاته على توزيع أربع سيارات خدمة لفائدة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني والقيادة الجهوية للدرك الملكي، كثمرة شراكة تجمع بين المجلس الجهوي وجماعات ترابية بجهة الداخلة وادي الذهب.

تجدر الإشارة إلى أن بنعمر ترأس أيضا حفل تحية العلم الوطني بساحة الولاية، بحضور ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وسيدي صلوح الجماني، رئيس بلدية الداخلة، وشخصيات مدنية وعسكرية، ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة.

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