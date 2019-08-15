وزارة النقل توضح سبب توقف أشغال طريق بتزنيت

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع الاستنكار الذي واكب توقف الأشغال في ما بات يُعرف بـ"طريق الموت" ضواحي تزنيت، قالت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك الماء إن "أشغال بناء الممرات الخاصة بالدراجات على طول 16 كيلومترا بالطريق الوطنية رقم 1 من النقطة الكيلومترية 155+952 إلى النقطة الكيلومترية 441+967 عرفت تعثرا بسبب تماطل المقاولة".

وجاء في توضيح توصلت به هسبريس أن "الأشغال التي أعطى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بتاريخ 25 فبراير الماضي، انطلاقتها على مدى 12 شهرا بكلفة تبلغ حوالي 17 مليون درهم، بتمويل الوزارة، (الأشغال) عرفت تعثرا بسبب تماطل المقاولة التي فازت بالصفقة الخاصة بإنجاز هذا المشروع الذي يندرج في إطار البرنامج الخاص بتهيئة منشآت السلامة الطرقية PSAS".

وأضاف المصدر ذاته أنه "في هذا الإطار اتخذت مصالح الوزارة بإقليم تزنيت جميع الإجراءات الإدارية اللازمة وفق المساطر الجاري بها العمل، إذ تم توجيه إنذار إلى المقاولة المعنية من أجل الإسراع في إنجاز الأشغال في آجالها المحددة، وفي حالة عدم استجابتها فسيتم فسخ الصفقة وإعلان طلب عروض جديد لإنهاء الأشغال".