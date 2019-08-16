هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يظل الطقس، اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، جنوب البلاد وبالسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل من الضباب بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية محتملة.

وكالعادة، ستظهر سحب غير مستقرة ومحملة بقطرات مطرية أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، فضلا عن احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى ضعيفة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 27 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وما بين 33 و38 درجة بسهول المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و42 درجة بالسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، ووسط المملكة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 42 و46 درجة داخل سوس، والشياضمة، وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائج ما بين آسفي والداخلة وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق.