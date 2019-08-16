ساكنة تحتج ضد "الإقصاء" من الماء بتسكدلت

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

نظمت ساكنة تابعة للجماعة الترابية "تسكدلت"، الواقعة في نفوذ الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، ضد ما وصفه المحتجون بـ"الإقصاء الممنهح لـ81 دوارا من الاستفادة من النافورات العمومية، في إطار برنامج تزويد العالم القروي بالماء".

وأدان البيان الختامي، الذي تُلي في أعقاب انتهاء الشكل الاحتجاجي، ما نعته بـ"إمعان المجلس الجماعي في نهج سياسة الإقصاء تجاه أغلب الدواوير، وسياسة الميز السلبي التي ينهجها تجاه أغلب الساكنة، مقابل الإنعام بسخاء على فئة محظوظة من الجمعيات والساكنة".

ورفض المحتجون، عبر البيان سالف الذكر، "التضييق والتمييز ضد الجمعيات المحلية، ما ينطوي على مخالفة لروح ومنطوق الدستور ولخطابات الملك"، مستهجنا "التصرفات غير المسؤولة للمجلس الجماعي برش الملاعب بالماء وملء أحواض السباحة بواسطة شاحنة الجماعة لفائدة ذوي الحظوة والمقربين والمنعم عليهم، في حين تعيش أغلب الدواوير أزمة عطش حقيقة".

سعيد الفقير، نائب رئيس المجلس الجماعي لتسكدلت، نفى، ضمن تصريح لهسبريس، أن يكون مجلس الجماعة قد نهج أية سياسة إقصائية اتجاه الساكنة المحلية، مضيفا "مثل هذه الوقفات تحركها دواع انتخابية وسياسية محضة، في حين تغيب المصلحة العامة عن أجندة المحتجين".

وأورد المسؤول الجماعي أن "جماعة تسكدلت بذلت وتبذل مجهودات جبارة في سبيل تزويد كافة الدواوير بالماء الصالح للشرب، سواء بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية أو في إطار مجال تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أو ميزانية الجماعة وشركائها، ولن يُسجل علينا التاريخ إقصاء ولو مواطنا واحدا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بهذه المادة الحيوية".