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هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 17 غشت 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يظل الطقس، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب البلاد وداخل المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل من الضباب بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية.

وكالعادة، ستظهر سحب غير مستقرة ومحملة بقطرات مطرية أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، وشرق المملكة ، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 27 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وما بين 33 و38 درجة بشرق البلاد وسهول المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و42 درجة بالسايس، والشياضمة والسهول الواقعة غرب الأطلس، ووسط المملكة ، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 42 و46 درجة داخل سوس، وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائج ما بين الجرف وبوجدور وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق الساحلية.

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