تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد بإقليم ميدلت

محمد ايت حساين من ميدلت

تم أمس الخميس بمدينة ميدلت تنصيب عدد من رجال السلطة الذين تم تعيينهم بعمالة إقليم ميدلت، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية؛ وذلك في حفل ترأسه المصطفى النوحي، عامل الإقليم، بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وعدد من ممثلي السلطات المحلية وممثلي السلطات القضائية، ومنتخبين.

وأكد المصطفى النوحي خلال هذا الحفل أن تعيين رجال السلطة الجدد جاء تنفيذا للتعليمات الملكية، الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وضخ دماء جديدة على مستوى الإدارة الترابية، قادرة على العطاء أكثر والتدبير الأحسن لشؤون الإدارة والتفاعل الإيجابي مع المواطنين والإنصات لهم وملامسة مشاكلهم وانشغالاتهم.

وأضاف النوحي أن هذه الحركة مثلت فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى "تدشين مسار الانتقال المتدرج من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات"، مبرزا أن "وزارة الداخلية أسست من خلال هذه الحركة الانتقالية الجديدة لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد متكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل على 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء".

وتم بالمناسبة تنصيب بوشعيب يزيد باشا على مدينة الريش، ومراد هبهابي قائدا بقيادة اموكر، وسعيد بن محمد قائدا بقيادة ايت ازدك، وطارق الرويجل قائدا للملحقة الإدارية الأولى بميدلت، والعربي عمري قائدا للملحقة الإدارية الثانية بميدلت، وعلي الشعرة قائدا بالكتابة العامة للعمالة، والله افيلال قائدا بقيادة أيت وافلا.