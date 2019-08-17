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الرئيسية | جهات | مكتب الكهرماء يوضح تدبير الماء بأولاد خلوف

مكتب الكهرماء يوضح تدبير الماء بأولاد خلوف

مكتب الكهرماء يوضح تدبير الماء بأولاد خلوف
هسبريس من الرباط
السبت 17 غشت 2019 - 02:35

تفاعلا مع احتجاج عدد من سكان جماعة أولاد خلوف، بإقليم السراغنة، والتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"استهتار المسؤولين بمطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في توفير الماء الصالح للشرب لكل الساكنة"، أصدر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب توضيحا حول الموضوع.

وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في مراسلة توصلت بها هسبريس، أنه "لا يتدخل حاليا بجماعة أولاد خلوف التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ويتم تسيير مصلحة الماء الصالح للشرب من طرف الجماعة، لذا يبقى تدبير إشكالية الماء الصالح للشرب بتراب الجماعة من اختصاص الجماعة نفسها".

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