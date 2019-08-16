تخييم أبناء المتقاعدين وقدماء العسكريين في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

انطلقت، اليوم الجمعة، المرحلة الثالثة للتخييم الخاص بأطفال العسكريين الناشطين والتابعين لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وكذا أبناء الموظفين بإدارة الدفاع الوطني، بمركز الاصطياف التابع للقوات المسلحة الملكية منطقة الجنوب بمدينة أكادير.

مخيم القوات المسلحة الملكية- صيف 2019، الذي تنظم مرحلته الثالثة بأكادير، اختير له شعار "المغرب الموحد في عمقه الإفريقي"، ويستفيد منه في هذه المرحلة ما يزيد عن 120 من أطفال العسكريين من مختلف الرتب، المتراوحة أعمارهم بين 10 و12 سنة، والذين قدموا من مختلف مناطق المغرب.

ووفرت المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية كل الوسائل اللوجستيكية، ضمنها طائرة عسكرية وحافلات، من أجل ضمان وصول المستفيدين من التخييم في هذه المرحلة إلى مركز الاصطياف، إلى جانب الموارد البشرية الكافية، منهم مرافقون ومؤطرون ومنشطون.

ومباشرة بعد حلولهم بمركز الاصطياف، أخضع المشاركون في هذا المخيم لفحوصات طبية، أشرف عليها طاقم طبي وتمريضي متخصص. كما تم تهييئ المركز وفضاءاته من أجل استقبال المستفيدين، سواء على مستوى التغذية أو الإيواء أو فضاءات الترفيه والرياضة.

وتمتد المرحلة الثالثة للتخييم - صيف 2019 إلى غاية 30 من الشهر الجاري. وقد سبقتها مراحل أخرى بكل من الجديدة، إفران وشاطئ الريفيين، استفاد منها، على مراحل، بنات وأبناء أفراد القوات المسلحة الملكية، سواء المزاولون لمهاهم أو المتقاعدون أو قدماء العسكريين والمحاربين أو العاملون بإدارة الدفاع الوطني.

وسطرت المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية لهذه المرحلة برنامجا مكثفا، يشمل أنشطة داخل المركز، كالسباحة والمسرح وسهرات فنية ومنافسات ثقافية ورياضية كركوب الخيل، إلى جانب أنشطة أخرى سيتم تنزيلها خارج المركز، ضمنها زيارات إلى شواطئ بأكادير وبعض المعالم التاريخية كقصبة أكادير أوفلا وسوق الأحد وفضاءات أخرى كحديقة الطيور، فضلا عن ورشات تحسيسية وتوعوية في مجالي الصحة والسلامة الطرقية.