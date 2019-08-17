الفوضى في منتجع عين أسردون تقلق جمعويين

حميد رزقي

عبّرت مجموعة من الهيئات المدنية ببني ملال عن قلقها مما وصفته بـ”التجاوزات والفوضى” التي يعرفها المدار السياحي عين أسردون، نتيجة احتلال الملك العمومي والتدبير العشوائي للمتنفس الوحيد لساكنة مدينة بني ملال ونواحيها وباقي الزوار من مختلف المدن المغربية ودول العالم.

وشجبت الجمعيات المدنية، من خلال بيان لها، حصلت هسبريس على نسخة منه، ما يقع من تجاوزات وفوضى داخل منتزه عين أسردون باعتباره تراثا وطنيا وإرثا محليا تاريخيا.

كما دعت الهيئات الموقعة على البيان سالف الذكر الغيورين على المدينة إلى التجند من أجل الدفاع والحفاظ على المدينة ومعالمها الرمزية والتاريخية، في إطار القانون والتحلي بروح المسؤولية.

وطالب جمعويو سبع هيئات مدنية من أسموهم بـ"الفاعلين المعنيين" بالإسراع في التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما دعوا كل الفعاليات والمؤسسات المعنية بالمدينة إلى العمل لإيجاد حل جذري فعال للحفاظ على المدار السياحي وجعله أكثر جمالية.

وبعدما شددت على ضرورة توفير الأمن بصفة دائمة بالمدار السياحي عين أسردون، أكدت الجمعيات ذاتها على استعدادها لأخذ جميع الأشكال النضالية السلمية لحماية المدينة وفضاءاتها وتاريخها.

يشار إلى أن الهيئات السبع الموقعة على البيان هي جمعية منبع للفنون التشكيلية، والمنتدى الجهوي للشباب الفاعل، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع بني ملال، وجمعية التأهيل للشباب، وجمعية ملاليي العالم، وجمعية الحراس الليلين بني ملال، وجمعية الأوركيد.