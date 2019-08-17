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مشاريع تنموية بالرحامنة في "ذكرى 20 غشت"

مشاريع تنموية بالرحامنة في "ذكرى 20 غشت"
إبراهيم مغراوي
السبت 17 غشت 2019 - 05:20

قام عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، الجمعة، بإعطاء انطلاقة مشاريع تنموية عدة، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب والذكرى السادسة والخمسين لميلاد الملك محمد السادس.

فعلى مستوى المجال الترابي لباشوية بن جرير، أعطى عامل الإقليم والوفد المرافق له انطلاقة أشغال بناء وتهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية لإدماج الشباب بابن جرير، والتي ستنجزها عمالة الرحامنة ومجلسها الإقليمي والجماعة الترابية للمدينة، بغلاف مالي يقدر بـ8700000 درهم.

وبالمنطقة نفسها، أعطى بوينيان انطلاقة أشغال بناء وتهيئة ملعبين للقرب بمدينة ابن جرير؛ الأول بمدرسة ابتدائية بغلاف مالي يناهز 3.7 ملايين درهم؛ والثاني بالتعليم الثانوي بمبلغ 3.8 ملايين درهم. كما دشن مساحة خضراء وملعبا للقرب بحي المجد، من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (ثلاثة ملايين درهم).

وبدائرة الرحامنة، أعطى المسؤول نفسه انطلاقة أشغال بناء وتهيئة ملعب للقرب بصخور الرحامنة؛ كما وقع اتفاقية شراكة مع رئيس نادي مجد المدينة لكرة القدم، للإشراف وتسيير ملعبين للقرب، وتأطير العشرات من الأطفال والشباب من أبناء حي المجد.

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