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السلطات تتجند لمحاربة الاحتيال بساحة جامع الفنا

السلطات تتجند لمحاربة الاحتيال بساحة جامع الفنا
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 17 غشت 2019 - 15:28

من أجل وضع حد للنصب والاحتيال الذي أضحى سلوكا معتمدا من طرف مجموعة من أصحاب "حنطات" الأكلات المختلطة؛ والعصير والفواكه اليابسة والحلزون، تجند القسم الاقتصادي بعمالة إقليم مراكش لتنزيل تعليمات والي جهة مراكش أسفي، التي تروم اجتثاث ظاهرة تشوه صورة المغرب السياحية.

وفي هذا السياق، أضحت تقوم لجان المراقبة المختلطة بجولات يومية لمراقبة جودة ما يعرض بساحة جامع الفنا العالمية، واحترام تجارها للأسعار، وعدم النصب على زوار مراكش، وتتخذ قرارات تتفاوت بين سحب الرخصة وتوقيفها مؤقتا.

مصدر مسؤول في القسم الاقتصادي بعمالة مراكش قال لهسبريس: "ما نقوم به هو من أجل المدينة الحمراء وسكانها، الذين تشكل السياحة مصدر عيشهم"، مشيرا إلى أن السلطة الإقليمية "لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يخرب رزقه بيده، ويوجه ضربة موجعة لاقتصاد عاصمة النخيل"، على حد قوله.

وزاد المصدر نفسه: "الجلسات التي تم توقيف نشاطها بساحة جامع الفناء إلى أجل غير مسمى ثلاث؛ اثنتان لبيع المأكولات، بسبب محاولة النصب على سياح أجانب، من خلال الزيادة المبالغ فيها في الأسعار، والثالثة خاصة بالعصير، إذ حاول مستخدمها الاعتداء على زبون أجنبي بمعية زوجته، بدعوى تفضيل التعامل مع جاره".

وأضاف المصدر الذي طلب من هسبريس عدم الكشف عن هويته: "قامت أخيرا لجان المراقبة المختلطة بمعاينة شاملة لتجار المأكولات والعصائر والحلزون بالساحة؛ وأوقفت خلال جولاتها ثماني جلسات أخرى، واحدة لمدة شهر بسبب الزيادة الطفيفة في الأسعار ومحاولة النصب على سائحين، وهو الحادث الذي عاينته اللجنة مباشرة بالصدفة".

"عدم احترام الشروط الصحية اللازمة كان وراء توقيف "حنطة" ثانية لمدة أسبوع"، يورد المسؤول بالقسم الاقتصادي لعمالة مراكش، مشيرا إلى أن المعني بالأمر "سبق إنذاره شفويا وكتابيا، قبل توقيفه عن ممارسة النشاط لمدة أسبوع".

"أما جلسات الحلزون فلم تسجل في حق أصحابها سوى ملاحظات محدودة وجهت لهم كتابيا، ولم تتعد الاهتمام بالنظافة الدائمة للجلسة، وإعادة صباغة العربة؛ فيما سجلت بخصوص أصحاب جلسات العصير سبعة قرارات تهم التوقيف، تراوحت بين ثلاثة وسبعة أيام؛ بسبب نقص في النظافة العامة، واستعمال قنينات من البلاستيك غير صالحة؛ أو استعمال فواكه ناقصة الجودة".

وفي السياق نفسه، تم توقيف "حلقة" خاصة بعيساوة مكونة من 18 منشطا، لتورط أحد أفرادها في ابتزاز سائحة أجنبية؛ من خلال وضع ثعبان على رقبتها، ومطالبتها بمبلغ مالي، حددته المشتكية في 450 درهما. وأدين المشتكى به بالحبس النافذ لمدة شهر، مع توقيف أفراد الحلقة بكاملهم لمدة 15 يوما، وفق المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - اللهم رحمتك السبت 17 غشت 2019 - 15:34
هناك كثير من مظاهر التخلف التي توجد في المغرب للأسف و كل دول العالم تخطو نحو الازدهار و الحداثة و التقدم و نحن نزداد كل يوم توغلا في التخلف و الجهل و الهمجية.
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2 - مذكوري السبت 17 غشت 2019 - 15:41
بادرة حسنة نتمنى من الله ان تعطي اكلخا حتى توضع النقاط فوق الحروف حفاظا على جمالية جامع الفنا و مركش الحمراء
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3 - جريء السبت 17 غشت 2019 - 15:43
سؤال: لماذا في اوروبا انتشار الشرطة شبه منعدم، و الامور جد جد جيدة، و عندنا العكس تماما، الشرطة منتشرين بكثرة، المخازنية بكثرة، الدرك بكثرة، لكن الفعالية ضعيفة!!!؟؟؟؟
اكيد بعض الشرطة و الدرك انانيين و لا تهم مصلحة الوطن بل مصلحتهم هم، و يرون المصاءب و لا يتدخبون، و اكيد ادارتهم هي المسؤولة لانها لم تكونهم على حب الوطن بما يكفي.
السؤال الثاني لماذا يلبسون ملابس تميزهم، و بالتالي يتسنى للجناة تجنبهم بسهولة!!!!؟؟؟
اذن الحل هو: شرطة و امن بدون ملابس حتي يحس المجرم بانهم بجانبه كل وقت و حين و كذا توفير اموال الملابس لتوفر لهم ادارتهم تكوينا و طنيا و في حقوق الانسان، و كذا زرع الكميرات في كل الاماكن الخطرة وووو
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4 - حكيم السبت 17 غشت 2019 - 15:43
حسنا فعلت الدواءر البلدية
يجب الحفاض على ما تم بناؤه عبر عشرات السينين
ان ياتى انسان تافه ويخرب مدينة تاريخية دون تفكير يجب توقيفه او التشطيب عليه ليكون عبرة
الفوضى والسيبا
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5 - متدمر السبت 17 غشت 2019 - 15:45
محاربة الاحتلال العمومي يجب ان يكون يوميا ووطنا لا موسميا على شكل حملة وكل مرة في مدينة لان الدولة يجب ان تعترف بانها فشلت في كبح ومعالجة الظاهرة لان الحلول ترقيعية وليست بناءة وكذلكالامن يهاب ذوو السوابق الذين يستولون على الملك العام فاما عالجوا المشكل من الجدر ولا خليوها تتحماض وتعطي الريحة وما تركبوش عليها تمهيدا للانتخابات
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6 - abdo السبت 17 غشت 2019 - 15:51
هذه بادرة حسنة تشكر عليها السلطات المحلية
لقد اشرت سابقا الى ان احد المشرفين على محل للمأكولات نصب على سياح من ماليزيا في أطباق من المأكولات لا يتجاوز ثمنها مائة درهم ليضيف في الفاتورة أشياء لم يروها ليصبح السعر في الأخير اكثر من 600 درهم رغم تواجدي معهم وبعد أخذ ورد وتهديد باللجوء الى السلطات رجع السعر الى اصله مع اليمين انه ضاع في هذه العملية
ورقم المحل هو 55
للإشارة فهولاء السياح هم أصلا انساب لنا ولأول مرة يزورون المغرب
الرحلة تستغرق 15 ساعة بالطائرة زائد فترة تغيير الطائرة بدبي لمدة تتراوح بين ساعتين الى اربع ساعات
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7 - بوگصعة السبت 17 غشت 2019 - 15:55
يجب ايجاد حل جدري لفكر وثقافة جامع الفنا الخانزة.
جامع الفنا بؤرة ل ممارسات تسيء ل المغرب و المغاربة
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8 - Said السبت 17 غشت 2019 - 15:58
مبادرة جيدة , يجب تعميمها في المدن الأخرى ، إضافة إلى ذلك يجب فرض غرامات على جميع المخالفين
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