24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. المنجرة والذلقراطية (5.00)

  2. المدرب الجديد (5.00)

  3. الفوضى في منتجع عين أسردون تقلق جمعويين (5.00)

  4. شلّ الحركة في المُستشفيات العمومية يعمّقُ معاناة المرضى الفقراء (5.00)

  5. اتحاد معلمي ألمانيا يطالب المدارس بإفطار الأطفال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 18 غشت 2019 - 06:30

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يظل الطقس اليوم الأحد حارا بكل من داخل الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وحارا نوعا ما بالسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من السواحل.

كما ستظهر سحب ركامية وضعيفة الاستقرار محملة بقطرات مطرية بالسواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، مع هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي إلى غربية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بسوس والوسط والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 15 و20 درجة في باقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 26 و31 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 31 و36 درجة بالريف والمنطقة الشرقية وبالسهول الأطلسية. وستكون ما بين 36 و41 درجة بأودية ملوية والسايس والسهول الداخلية ووسط المملكة والسفوح الجنوبية الشرقية وبجنوب الأقاليم الجنوبية. وستتراوح ما بين 42 و47 درجة داخل سوس بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.