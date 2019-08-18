هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يظل الطقس اليوم الأحد حارا بكل من داخل الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وحارا نوعا ما بالسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من السواحل.

كما ستظهر سحب ركامية وضعيفة الاستقرار محملة بقطرات مطرية بالسواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، مع هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي إلى غربية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بسوس والوسط والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 15 و20 درجة في باقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 26 و31 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 31 و36 درجة بالريف والمنطقة الشرقية وبالسهول الأطلسية. وستكون ما بين 36 و41 درجة بأودية ملوية والسايس والسهول الداخلية ووسط المملكة والسفوح الجنوبية الشرقية وبجنوب الأقاليم الجنوبية. وستتراوح ما بين 42 و47 درجة داخل سوس بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية.