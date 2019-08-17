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آلاف المحتجين بأكادير يطلبون جلاء الرحل عن أراضي السوسيين

آلاف المحتجين بأكادير يطلبون جلاء الرحل عن أراضي السوسيين
هسبريس من أكادير
السبت 17 غشت 2019 - 15:00

بحشود من كل فجاج وقبائل سوس، حط آلاف المحتجين رحالهم بأكادير، صباح اليوم السبت، منظمين مسيرة كبرى انطلقت من ساحة الدلالة صوب ساحة الأمل، تطالب بحماية الأراضي من هجومات الرعاة الرحل، وإيقاف الخنزير البري، الذي يهدد استقرار عائلات كثيرة بجبال المنطقة.

المسيرة التي اتخذت "الأرض والأمن واقتسام الثروة" شعارا لها صدحت حناجر المحتجين خلالها بشعارات متفرقة على طول المسار، رافعين لافتات تشير إلى كل قبيلة أو جمعية، ومتحدين تحت لواء تنسيقية أدرار سوس، التي نادت بخوض المسيرة تزامنا مع التواجد الكثيف للسكان الذي يقضون عطلة العيد بالديار.

وكما جرت العادة رفع المحتجون أعلاما أمازيغية كثيرة، مشددين على شعارات "أفوس غوفوس تانكرا .. أترز ولا تكنا"، و"هذا عيب هذا عار..أرض سوس في خطر"، و"المخزن أبوتيلاس .. باراكا من تيكركاس"، مسجلين ضرورة تصحيح الوضع القائم وإنصاف السكان المتضررين من الهجمات المتوالية للرحل على محاصيلهم وأراضيهم.

وعاينت هسبريس تواجد العديد من الوجوه الأمازيغية البارزة بالمسيرة، يتقدمها الفاعل الحقوقي أحمد عصيد، والباحثة مريم الدمناتي، في حين اختارت تنسيقية أكال خوض مسيرة احتجاجية مماثلة بمدينة الصويرة، مطالبة بمزيد من صون الحقوق وتحقيق التنمية بجهة سوس بدورها.

وفي هذا الصدد، قال عادل أداسكو، عضو تنسيقية أدرار سوس، إن "اختيار أكادير جاء لكونها عاصمة لسوس، حيث تجمع تيزنيت وآيت باها وتارودانت وإحاحان"، مشيرا إلى "الرمزية الكبيرة للمدينة، واعتبارها أيضا مدينة إدارية تسير باقي ربوع الجهة، كما أن العديد من المسؤولين مستقرون بها".

وأضاف أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاحتجاجات شملت كل المدن المغربية، ومحطة أكادير هي تزكية للمحطات السابقة"، مسجلا أن "عدد المتظاهرين يقدر بالآلاف، في حين يتواجد آخرون بساحة الأمل منتظرين وصول المسيرة".

وأردف الفاعل الأمازيغي بأن "العدد الحاضر فاق كل التوقعات"، مسجلا أن "المشاركين جاؤوا من مختلف المدن، بما فيها الشمالية، مثل طنجة ومكناس والرباط"، ومشددا على أن "المسيرة ناجحة بكل المقاييس، ومطالبها واضحة وتتعلق بالأرض وهوية المنطقة".

وأكمل المتحدث: "الجميع حاضر اليوم، من النساء والشباب والأطفال، من أجل الدفاع عن حقهم في الأرض، وإيقاف استنزاف الثروات، فضلا عن ضرورة إجلاء كل وسائل ترحيل السكان الأصليين عن أرضهم، وفي مقدمتها الخنزير البري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - samifae السبت 17 غشت 2019 - 15:09
رجاء اسأل ماهو العلم المرفوع بجانب العلم المغربي ،لأي دولة،لاني مافهمتش
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-36
2 - ناشيونال السبت 17 غشت 2019 - 15:17
ترحيل السكان الأصليين عن أرضهم، وفي مقدمتها الخنزير البري".
في رأيي المتواضع الخنزير البري هو اول من استوطن الأرض . فهو من القاطنين القدامى قبل الانسان .
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-42
3 - Hamido السبت 17 غشت 2019 - 15:17
الصحراويون يحتلون الاراضي السوسية بالقوة ويهددون السكان المسالمين بل سمموا ماشيتهم وهددوهم بالاختطاف والتصفية ولما طفح الكيل هاهم اهل سوس جاؤوا يطالبون برفع الظلم.لكن الدولة قد تتهمهم بالانفصال لانهم يحملون اعلام امازيغية.
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31
4 - Anas paris السبت 17 غشت 2019 - 15:19
لقد سئمنا من الإحتجاجات و الفوضى نسافر الى المغرب بأولادنا و أموالها لنجد البلد كله مشاكيل لا أمن لا إحترام اللصوص أينما حللنا . الشرطة تضايقنا في تنقلاتنا أين أنتم با مسؤولون ؟
لن نعود السنةالمقبلة
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24
5 - alhyan abdellah السبت 17 غشت 2019 - 15:21
الاحتجاج لا يجدي نفعا امام المخزن اسالوا اهل الريف وجرادة وغيرهم سوس منكوب منذ زمان طويل واصبحت معظم قراه خالية من السكان
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22
6 - ولد انزكان السبت 17 غشت 2019 - 15:23
كل شي عملتوه مزيان سوى حمل راية غير الراية المغربية الحمراء التي تتوسطها نجمة خضراء.ليس لنا راية غيرها.الله الوطن الملك
انشري هسبريس مشكورة
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-24
7 - والغازي السبت 17 غشت 2019 - 15:25
مطالب مشروعة.يجب حماية الملك الخاص بقوة القانون.اما عن الخنزير فعليكم باستعمال السياج الالكتريك بالطاقة الشمسية.ولاتطالب بالقضاء عليه لما له من فوائد على الطبيعة والبيئة.
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11
8 - أمازيغ مراكشي السبت 17 غشت 2019 - 15:27
تحية لأهلنا في سوس... الأمازيغ المغاربة أناس مثقفين و يعشقون وطنهم المغرب و يحلمون بوطن خالي من الظلم و الفساد.
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20
9 - maroc السبت 17 غشت 2019 - 15:35
فبن هو وزير الفلاحة ياك حتى هو من سوس ولا غير صوتو عليه أدار ليهم سس كلامهم ولا مسوس.
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10
10 - جميلة السبت 17 غشت 2019 - 15:36
ارض المغرب للمغاربة اجمعين، و إذا اراد الامازيغ منع العرب من مناطقهم ( سوس و نواحيها مثلا) فما عليهم سور اخلاء المناطق الخاصة بالعرب ( الدار البيضاء و نواحيها مثلا) اما ان يقبلهم العرب في ارضهم بينما الامازيغ يقومون بكل انواع الاتصرفات العرقية ضد العرب؟!!!! فلا و ألف لا، نقسمو حنا هاد الارض و نتهناو و شي ما يقيس شي ..... كما ان على الدولة ان تمنع جمل اعلام عرقية، و إلا فيجب على العرب ايضا حمل اعلام خاصة بهم و الخروج في الدار البيضاء في احتجاجات ضد الامازيغ... لحد الآن لا زال العرب متحكمين في أعصابهم و صابرين على تصرفات الامازيغ، و لكن الأخيرين متمادين ضانين ان العرب خائفين منهم
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-19
11 - sidi isfaw السبت 17 غشت 2019 - 15:49
هذه مطالب مشروعة ولكن كالعادة المسؤولون نائمون تائهون وستسمعون اللغة المعتادة : سوف ، سنعمل ، سنحاول ، سندرس ، سنعلن .....................
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6
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