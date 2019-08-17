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الرئيسية | جهات | عامل "عين السبع" يترأس تنصيب رجال سلطة جدد

عامل "عين السبع" يترأس تنصيب رجال سلطة جدد

عامل "عين السبع" يترأس تنصيب رجال سلطة جدد
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 17 غشت 2019 - 17:10

جرى يوم أمس الجمعة، بقاعة الاجتماعات بعمالة عين السبع الحي المحمدي بالعاصمة الاقتصادية، حفل تنصيب رجال السلطة المعينين مؤخرا بالعمالة إثر الحركة الانتقالية التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وعرف اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم حسن بنخي، بحضور الكاتب العام ورئيس الشؤون الداخلية بالعمالة، تنصيب عدد من القياد ورجال السلطة، وسط حضور رؤساء أجهزة الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورؤساء مقاطعات العمالة، ورؤساء المصالح الخارجية والداخلية وبرلمانيي الإقليم، ورئيس كونفدرالية جمعيات عين السبع الحي المحمدي، وفعاليات المجتمع المدني وممثلي الهيئات السياسية والمنتخبين.

ودعا عامل الإقليم، الذي رحب برجال السلطة المعينين بالحي المحمدي وعين السبع، جميع الشركاء إلى التعاون من أجل إنجاح مهامهم، منوها في الوقت نفسه برجال السلطة بمختلف رتبهم، والذين انتقلوا إلى أقاليم أخرى بعد انتهاء مهامهم بالإقليم.

وحث المسؤول الأول عن عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي رجال السلطة المعينين بالمنطقة على التقرب من المواطنين ونهج سياسة تواصلية معهم وتفادي الاحتكاك، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إيجاد حلول لها.

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