تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد بإقليم العرائش

هسبريس من العرائش

أشرف العالمين بوعصام، عامل إقليم العرائش، على تنصيب عدد من رجال السلطة المُعيّنين في إطار الحركة الانتقالية الإدارية التي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق.

وأكد عامل إقليم العرائش، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحركة الانتقالية الإدارية "تأتي في سياق تفعيل مضامين التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة".

ودعا بوعصام رجال السلطة الجدد إلى القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل في مجال التنمية المحلية للوحدات الإدارية والترابية التي سيشرفون عليها، داعيا أيضا رجال السلطة بمختلف رتبهم إلى الانخراط الجاد والمسؤول في ورش تحديث الإدارة، الذي أطلقته وزارة الداخلية، تنفيذا للتعليمات الملكية، ومشددا على "ضرورة مشاركتهم في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تعتبر من أهم قاطرات التنمية البشرية بالبلاد، ومواكبة إنجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بها، وتتبع كافة المشاريع التنموية بنفوذهم الترابي".

وعرف الحفل تنصيب رئيس دائرة مولاي عبد السلام ورئيس دائرة اللكوس ورئيس الدائرة الحضرية للا منانة بالعرائش، وقائد جماعة العوارة وجماعة والقلة و7 قياد بمدينتي العرائش والقصر الكبير.