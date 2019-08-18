24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. المنجرة والذلقراطية (5.00)

  2. المدرب الجديد (5.00)

  3. الفوضى في منتجع عين أسردون تقلق جمعويين (5.00)

  4. شلّ الحركة في المُستشفيات العمومية يعمّقُ معاناة المرضى الفقراء (5.00)

  5. اتحاد معلمي ألمانيا يطالب المدارس بإفطار الأطفال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تنصيب رجال السلطة الجدد الملتحقين بإقليم طرفاية

تنصيب رجال السلطة الجدد الملتحقين بإقليم طرفاية

تنصيب رجال السلطة الجدد الملتحقين بإقليم طرفاية
هسبريس من الرباط
الأحد 18 غشت 2019 - 06:19

ترأس محمد حميم، عامل إقليم طرفاية، السبت، مراسيم حفل تنصيب رجال السلطة الملتحقين، مؤخرا، بطرفاية ضمن الحركة الانتقالية المعلنة من طرف وزارة الداخلية.

وفي كلمة له بالمناسبة، دعا عامل إقليم طرفاية رجال السلطة الجدد إلى نهج سياسة التواصل والقرب من المواطنين، واستحضار الضمير المهني أثناء القيام بعملهم، والعمل على مواكبة جميع مبادرات المجتمع المدني، متمنيا لهم التوفيق في مراكز عملهم الجديدة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الحركة الانتقالية تدخل في إطار الدينامية التي تعرفها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في مواردها البشرية بهدف تجويد الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتتبع مشاكلهم اليومية وإيجاد حلول لها.

وتم خلال هذا اللقاء تعيين مصطفى حمو قائدا ملحقا بقسم الشؤون الداخلية بعمالة طرفاية، والمامي السالكي قائدا على قيادة أخفنير، وسيدي أحمد عبد الدايم قائدا على قيادة الطاح.

وقد حضر مراسيم حفل التنصيب النائب البرلماني عبد الله البيلات، ونائب رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وفعاليات المجتمع المدني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.