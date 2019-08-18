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كُتّاب وآراء
تنصيب رجال السلطة الجدد الملتحقين بإقليم طرفاية
ترأس محمد حميم، عامل إقليم طرفاية، السبت، مراسيم حفل تنصيب رجال السلطة الملتحقين، مؤخرا، بطرفاية ضمن الحركة الانتقالية المعلنة من طرف وزارة الداخلية.
وفي كلمة له بالمناسبة، دعا عامل إقليم طرفاية رجال السلطة الجدد إلى نهج سياسة التواصل والقرب من المواطنين، واستحضار الضمير المهني أثناء القيام بعملهم، والعمل على مواكبة جميع مبادرات المجتمع المدني، متمنيا لهم التوفيق في مراكز عملهم الجديدة.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الحركة الانتقالية تدخل في إطار الدينامية التي تعرفها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في مواردها البشرية بهدف تجويد الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتتبع مشاكلهم اليومية وإيجاد حلول لها.
وتم خلال هذا اللقاء تعيين مصطفى حمو قائدا ملحقا بقسم الشؤون الداخلية بعمالة طرفاية، والمامي السالكي قائدا على قيادة أخفنير، وسيدي أحمد عبد الدايم قائدا على قيادة الطاح.
وقد حضر مراسيم حفل التنصيب النائب البرلماني عبد الله البيلات، ونائب رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وفعاليات المجتمع المدني.