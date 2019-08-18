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الرئيسية | جهات | غلاء الأسعار يعكّر أجواء "موسم الهجرة إلى الشمال"

غلاء الأسعار يعكّر أجواء "موسم الهجرة إلى الشمال"

غلاء الأسعار يعكّر أجواء "موسم الهجرة إلى الشمال"
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
الأحد 18 غشت 2019 - 12:14

كل الطرق تؤدي إلى الشمال .. شعار اتخذه العديد من المسافرين خلال العطلة الصيفية لهذه السنة، القادمين من مختلف المدن المغربية أو من خارج الوطن في اتجاه المتوسط، حيث عرفت الأقاليم الشاطئية لتطوان وشفشاون والحسيمة وطنجة وأصيلا والعرائش والقصر الصغير وغيرها تدفقات سياحية فاقت كل التوقعات، إلى درجة أن الطلب فاق العرض، خاصة بعد عيد الأضحى الأخير.

وعرفت شواطئ وادي لاو ومرتيل والمضيق وأزلا وتارغة وأمتار مروراً بالجبهة إلى الحسيمة اكتظاظات كبيرة واختناقات مرورية في محاورها الطرقية بسبب آلاف السيارات... وهي مؤشرات مهمة تدل على أن شواطئ البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن بعض المميزات السياحية بمدن الشمال وكذا المجالات الطبيعية بها، أضحت تشكل وجهات مفتوحة للجميع، نظراً لما تتميز به من مؤهلات سياحية وحضارية جذابة..

لكن بالمقابل ما زالت بعض المناطق بالجهة في حاجة إلى المزيد من تطوير بنياتها التحتية ووضع برامج عمل إستراتيجية تنهض بالمنتوج السياحي الداخلي وتسعى إلى عقلنته بأثمنة معقولة ومحددّة، مع مراقبة مستمرة للأسعار وجودة الخدمات المقدمة على مستوى الأكل والمبيت.. ناهيك عن توفير مواقف للسيارات، وتأهيل وسائل النقل لتغطية الحاجيات المتزايدة عليها.

وإذا كانت السياحة الداخلية تشكل مورداً موسميا مهماً لسكان الجهة، فإنها تحتاج كذلك إلى عدم استغلالها من قبل البعض وتحويلها إلى سوق حرة لأسعار خيالية، يكون ضحيتها في الغالب السائح، ما يخلق موجة من الاستنكار والإحباط، علماً أن معظم السياح يتمنون قضاء عطلتهم بعيداً عن كل ما يعكّر صفوهم .. وبعيداً عن كل مظاهر الاحتكار والجشع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - lassssssssssssssssssss الأحد 18 غشت 2019 - 12:50
هههههههههه
واحد الحارس ديال اليل قال ليا 20dh ليلة
قلت ليه مكايناش شي بلاصة نخدمو معاك
بازاف
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41
2 - yaaaaaaaaadris الأحد 18 غشت 2019 - 12:56
حبذا لو أعطوا إهتماما لكافة المدن الساحلية كالذي أُعطي لمدينة تطوان و مرتيل و المضيق ، مثلا مدينة أصيلا تتوفر على مؤهلات سياحية هائلة لكن غير مستغلة ، حتى يُخيّل للمرء أن هذه المدينة يسيرها الأشباح , و قس على ذلك كل المدن الأخرى ، بإستثناء مرتيل ، المضيق و السعيدية ،
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12
3 - سلام الصويري الأحد 18 غشت 2019 - 13:05
هذه الفوضى وهذا التسيب يؤكد انهيار دور السلطة وواجبها في مهمة الضبط والانضباط فالدولة لم تعد موجودة في الفضاء العمومي فهي تمتاز بغيابها في معضلة احتلال الملك العمومي ومواقف السيارات وتحديد الاثمان والعنف والاعتداءات والسرقة والغش والنصب والتسميم ومختلف المخالفات التي ترهق المواطن وتحبطه وتقطع أوصال المجتمع وينعدم السلم والطمأنينة فالشارع اصبح غابة والمواطن صارع عدو لاخيه المواطن فالشعب المغربي اصبح من الاواءل في العالم من حيث القلق والنرفزة وهذا مرده الحساسة بالوحدانية والخوف وعلمه بانه ليس هناك سلطة او دولة تحميه وهذا هو الخطر الحقيقي سببه تواطء رموز الفساد السياسي والسلطوي لقهر الشعب وإحباطه وتطويعه والانتقام منه لأسباب سياسية !!
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16
4 - zrmmouri الأحد 18 غشت 2019 - 13:10
قمت بجولة سياحية في الشمال من اجل قضاء عطلة صيفية الراحة الى أنه اتضح بالملموس مدى استهتار بالمواطن المغربي ادن تبدا المحنة من حارس السيارات ابتزاز وغطرسة بحيث يطلب منك الدفع مسبقا 20درهما وفي وقع لسيارتك شيءا لا يتحمل المسؤولية ثم غلاء المعيشة ادا دخلت الى اي مطعم فلا تسال عن الثمن كاس قهوة ب 20درهم كاس عصير 30ظرهم اهكذا تشجعون السياحة الداخلية
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8
5 - سائح وطني الأحد 18 غشت 2019 - 13:15
المؤهلات السياحية والحضارية أولى بإستتمارها والتمتع بها السائح الوطني حتى تعيش العائلات المغربية لحظات المتعة والنقاء و تعايش نقاء الطبيعة لكن الحفاظ على هاذه المعطيات هو ايظا من واجب السائح الوطني ولا يجب محاولة نقل ما تعرفه بعض الشواطئ وبعض المدن من نقص في جمال مرافقها من جراء سوء تعامل بعض المصطافين مع ما تبدله المصالح المشرفة على راحتهم في الحفظ على النقاوة وإحترام الغير والحرص على إستأباب الأمن ليلا ونهارا إمتثالا لجهود وصهر رجال الأمن مشكورين خدمة لراحة الساءح.اما قضية تجاوز الطلب امكانات العرض فطبيعي ان يترتب عليه شيء من ارتفاع الاثمنة.
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2
6 - Chamali الأحد 18 غشت 2019 - 13:20
مرحبا بالجميع لكن عندي استفسار بسيط لسكان الدار البيضاء.
كيف يقضون العام كلهم في الزحام و بعدها يتزاحمون في الشمال.
اليس من اجل الصحة و الراحة الجسدي و و النفسية ان يبحثوا عن شواطئ هادئة او مناظر طبيعية في الجنوب ليرتاحوا بعد عام من ضغط المدينة المكتظة.
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0
7 - كريم الأحد 18 غشت 2019 - 13:20
لو اهلو طانطان و سيظي افني، لكان التوازن احسن و اذكى، على الملك ان يعطي اهتمام لهاتين المدينتين ليتمكن سكان الوسط و الجنوب ان يستمتعوا بشواطئ الاطلسي
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