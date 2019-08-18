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هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
الأحد 18 غشت 2019 - 14:20
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:
- زاكورة : 8 ملمتر
- بوعرفة : 3 ملمتر
- السمارة : أقل من ملمتر