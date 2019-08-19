هذه توقعات "أحوال الطقس" اليوم الاثنين بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة لليوم الإثنين أن يكون الطقس حارا داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي ووسط وداخل المملكة، مع تشكل سحب منخفظة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

كما ستظهر سحب ركامية وضعيفة الاستقرار فوق مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، مع احتمال قطرات مطرية أحيانا رعدية محلية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية وقليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، مع هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية محليا نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، وستكون ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوبي الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل سوس الشياضمة والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 15 و20 درجة في باقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 26 و32 درجة بالسواحل، وما بين 32 و37 درجة بالريف والمنطقة الشرقية ووالواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي. وستكون ما بين 37 و42 درجة بهضاب الفوسفاط وولماس والرحامنة وتناسيفت والسهول الواقعة غرب الأطلس وداخل الشياضمة والسفوح الجنوبية الشرقية وبجنوب الأقاليم الجنوبية. وستتراوح ما بين 42 و47 درجة داخل سوس بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز. وسيكون هائجا بين الرباط والداخلة وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.