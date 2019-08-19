24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف‬ (5.00)

  2. نقائص في تدبير الشأن الديني (5.00)

  3. شعبوية (5.00)

  4. لقاء بوجدة يستحضر انتفاضة 16 غشت 1953 (5.00)

  5. "ضيوف غير مرحب بهم" .. الترحيل ينتظر السوريين في إسطنبول (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه توقعات "أحوال الطقس" اليوم الاثنين بالمغرب

هذه توقعات "أحوال الطقس" اليوم الاثنين بالمغرب

هذه توقعات "أحوال الطقس" اليوم الاثنين بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 19 غشت 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة لليوم الإثنين أن يكون الطقس حارا داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي ووسط وداخل المملكة، مع تشكل سحب منخفظة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

كما ستظهر سحب ركامية وضعيفة الاستقرار فوق مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، مع احتمال قطرات مطرية أحيانا رعدية محلية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية وقليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، مع هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية محليا نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، وستكون ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوبي الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل سوس الشياضمة والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 15 و20 درجة في باقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 26 و32 درجة بالسواحل، وما بين 32 و37 درجة بالريف والمنطقة الشرقية ووالواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي. وستكون ما بين 37 و42 درجة بهضاب الفوسفاط وولماس والرحامنة وتناسيفت والسهول الواقعة غرب الأطلس وداخل الشياضمة والسفوح الجنوبية الشرقية وبجنوب الأقاليم الجنوبية. وستتراوح ما بين 42 و47 درجة داخل سوس بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز. وسيكون هائجا بين الرباط والداخلة وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.