حملة تهتم بصحة أسنان أطفال ونساء إقليم تزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

تحت شعار "ابتسامة للجميع"، نظمت جمعية "أدرار للتنمية والسياحة الجبلية والبيئية"، بشراكة مع "الاتحاد الوطني لطلبة طب جراحة الأسنان بفرنسا"، وبتعاون مع جمعية "إمزي للتنمية والتعاون الاجتماعي"، حملة تحسيسية بأهمية صحة الأسنان لفائدة نساء وأطفال بجماعتي أربعاء آيت أحمد واثنين أداي بإقليم تزنيت.

وعرف النشاط، الذي أشرف عليه طلبة من فرنسا متخصصون في طب الأسنان، والذي استمر يومي السبت والأحد، استفادة 90 شخصا من ورشات توعوية بأهمية الأسنان ونظافتها، إلى جانب توزيع فرشات الأسنان ومعجون الأسنان على المستفيدين من الحملة التحسيسية.

وفي تصريح لهسبريس، قال رشيد بن زواع، رئيس "جمعية أدرار للتنمية والسياحة الجبلية والبيئية"، إن "هذه الحملة عرفت نجاحا كبيرا بفضل المشاركة الفعالة للنسيج الجمعوي المحلي". وأوضح أنها "تهدف بالأساس إلى تحسيس الأطفال وأوليائهم بأهمية نظافة وصحة الأسنان وإدخال الفرحة عليهم، خصوصا في أيام العيد، إضافة إلى تشجيع السياحة التضامنية والمسؤولة بدائرة أنزي بإقليم تزنيت".