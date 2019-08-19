انقطاع الماء الشروب يعكر مزاج الزوار بأوزود

حميد رزقي من أزيلال

شهد مركز أوزود بجماعة آيت ثكلا بأزيلال، خلال صيف هذا العام، انقطاعات متكررة في الماء الشروب، مما يزيد من معاناة مئات الزوار، الذين يتدفقون من كل جهات المملكة ومن خارج أرض الوطن على المنطقة للاستمتاع بطبيعة وجمال هذا المنتجع السياحي.

وفي تواصل مع هسبريس، عبَّر العديد من مرتادي ومهنيي مركز شلالات أوزود عن قلقهم وتذمرهم من الوضع، الذي يقولون إنه صار يشكل إكراها حقيقيا للزوار ولأرباب المقاهي، الذين يضطرون أحيانا إلى شراء المياه المعدنية، التي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام ارتفاع درجة الحرارة والحاجة الملحة الى هذه المادة الحيوية.

وأوضح هشام أحرار، ناشط جمعوي، أن ما يُعمق معاناة الساكنة أكثر هو انقطاع الماء أحيانا من الساعة العاشرة ليلا إلى حدود الساعة الثامنة صباحا دون سابق إنذار من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الأمر الذي يقلق راحة عدد من الأسر التي تختار المبيت بشلالات أوزود، يضيف أحرار، مشيرا إلى أن بعض السكان ومعهم عدد من المستثمرين في ميدان السياحي قالوا إن الوضع أصبح لا يطاق، وأنهم لا يقبلون ما وصفوه بـ"مبررات" المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يقولون إنه يحاول دائما التهرب من تحمل المسؤولية، أو غالبا ما يقدم تبريرات غير مقنعة لهذا الوضع المقلق، من قبيل أن المياه التي تضخ في الخزان غير كافية لتلبية احتياجات الساكنة.

من جانبه، عبر صديقي محمد، وهو من الزوار، عن قلقه من هذا الوضع، مشيرا إلى أنه عانى أيضا أثناء ولوجه أزود من الفوضى والازدحام المروري، اللذين يعرفهما الشارع الرابط بين شلالات أزود وآيت اعتاب. وأضاف أنه لاحظ وجود بعض عناصر القوات المساعدة فقط، التي كانت تقدم للزوار توجيهات ومساعدات محدودة، على الرغم من أن الأمر يتطلب، حسب قوله، تواجد عدد مهم من عناصر الدرك والسلطات المحلية من أجل تسهيل عمليات المرور التي تزداد تعقيدا خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وفي اتصال هاتفي، أوضح رئيس جماعة آيت ثكلا أن الوضع عاد إلى حاله الطبيعي، وأن انقطاع الماء الشروب بشلالات أوزود كان ناتجا عن عطب تقني تمت معالجته نهائيا، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تبذل جهودا متواصلة، بتنسيق مع المجلس الجماعي، من أجل توفير كل الحاجيات المطلوبة للزوار، خاصة الماء والأمن.