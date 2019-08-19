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"نجوم سوس" تنظم "كانكا أمارك" بمركز آيت باها

"نجوم سوس" تنظم "كانكا أمارك" بمركز آيت باها
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 غشت 2019 - 14:35

من المرتقب أن تنظم جمعية نجوم سوس النسخة الأولى من مهرجان كانكا اماركGanga Amarg، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة، والجماعة الترابية لأيت مزال، وبتعاون مع الجماعة التربية لآيت باها، يومي الأربعاء والخميس 21 و22 غشت بمركز آيت باها.

ويهدف المنظمون من خلال هذا المهرجان، الذي ينظم بمناسبة عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب، إلى التعريف بالمؤهلات السياحية للمنطقة والمساهمة في التنمية المجالية بها وخلق فضاءات للتنشيط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي لأبنائها.

ووفق بلاغ صادر عن المنظمين فإن الدورة الأولى من المهرجان "ستعرف مجموعة من الفقرات الموسيقية والفنية ينشطها مجموعة من الفنانين المرموقين في الساحة الفنية الأمازيغية، على رأسهم الرايس الحاج أعراب اوتيكي، والرايسة فاطمة تحيحيت، والفنانة فاطمة تمنارت، والرايس محمد إحيحي، والرايس الحسين الطاوس، والفنان كريم نجوم سوس، ونجم الكوميديا الأمازيغية رشيد أسلال".

كم سينشط منصة المهرجان، وفق المصدر ذاته "الإعلاميان عائشة ادعلاو وابراهيم بومليك؛ فضلا عن فرق للفنون الشعبية، مثل أحواش ن تاركا نتوشكا وأحواش تاكانت؛ بالإضافة إلى تنظيم معرض المنتوجات المحلية التي تزخر بها منطقة أيت باها".

وتقام على هامش دورة المهرجان عدد من الأنشطة الثقافية، ومسابقات رياضية متنوعة؛ إذ سيكون الموعد "فرصة لتثمين العادات والتقاليد بالمنطقة وإبرازها على الواجهة الثقافية والفنية والسياحية".

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