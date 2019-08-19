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أنشطة متنوعة لأطفال العسكريين في "مخيم أكادير"‬

أنشطة متنوعة لأطفال العسكريين في "مخيم أكادير"‬
رشيجد بيجيكن من أكادير
الاثنين 19 غشت 2019 - 16:40

يواصل مركز التخييم تقديم مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال العسكريين بمركز الاصطياف التابع لقيادة المنطقة الجنوبية بأكادير؛ وذلك ضمن عملية "صيف 2019"، التي انطلقت مرحلتها الثالثة في 16 من الشهر الجاري.

واستفاد المستهدفون من هذه المرحلة، وهم الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 10 و12 سنة، من أنشطة في السباحة بمسبح مركز الاصطياف، إلى جانب أنشطة مماثلة بشاطئ أكادير، وحصص ترفيهية لاكتشاف المواهب، أطرها منشطون متخصصون، مدنيون وعسكريون.

مخيم القوات المسلحة الملكية- صيف 2019 بأكادير، الذي يدخل مرحلته الثالثة، اختير له شعار "المغرب الموحد في عمقه الإفريقي"، ويستفيد منه في هذه المرحلة ما يزيد عن 120 من أطفال العسكريين من مختلف الرتب، ووفرت قيادة المنطقة الجنوبية، مجموعة من الموارد البشرية و اللوجستيكية من أجل انجاح عملية التخييم. وقد وفرت لذلك حافلات للنقل، مدربي سباحة، منشطين و قاعة سمعية.

وتمتد المرحلة الثالثة للتخييم - صيف 2019 بمركز الاصطياف بأكادير إلى غاية 30 من الشهر الجاري، يستفيد منها بنات وأبناء أفراد القوات المسلحة الملكية، سواء المزاولون لمهامهم أو المتقاعدون أو قدماء العسكريين والمحاربين أو العاملون بإدارة الدفاع الوطني.

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