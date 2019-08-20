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كُتّاب وآراء
توسعة طريق تارسوات وتيزي أومانوز العام المقبل
أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأن أشغال توسعة الطريق غير المصنفة الرابطة بين تارسوات و تيزي أومانوز بإقليم تزنيت مبرمجة خلال سنتي 2020-2021.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، ردا على ما تم نشره، مؤخرا، على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الطريق، أنها غير مصنفة، وأنجزت الدراسة التقنية المتعلقة بها على أن تتم برمجة أشغال توسعتها خلال سنتي 2020-2021 بتنسيق مع باقي الشركاء المساهمين في اتفاقية تهم المشروع.
وذكر البلاغ بأن هذه الطريق التي تصل مسافتها إلى 23 كلم، أنجزت أشغال بنائها وتعبيدها بعرض 4 أمتار في إطار اتفاقيات شراكة بين الوزارة وجمعيات محلية خلال سنة 1989، مؤكدا أن "هذه الطريق توجد حاليا في حالة لا بأس بها".
ووفق المصدر ذاته، فإنه في إطار مساعي الوزارة إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وكذا تحديث الشبكة الطرقية، تم إدراج أشغال توسعة وتقوية هذه الطريق إلى 6 أمتار وكذا تأهيل المنشآت الفنية بغلاف مالي قدره 23 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة تهم إنجاز مشاريع طرقية بإقليم تزنيت بغلاف إجمالي يناهز 352 مليون درهم تساهم فيه الوزارة بنسبة 70 في المائة.